Под Волгоградом пьяные подростки без прав устроили ночное ДТП

В Камышине Волгоградской области примерно в 00.50 произошло ДТП с участием несовершеннолетних пьяных водителей без прав. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 5 мая 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, сел за руль автомашины LADA Priora в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетний следовал по улице Некрасова со стороны улицы Краснодонской в направлении улицы имени В. И. Ленина, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 35 по улице Некрасова водитель не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля LADA Vesta, которым управлял 16-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, также не имеющий водительского удостоверения.

Как уточнили в полицейском главке, в результате дорожной аварии травмировался 15-летний пассажир машины LADA Priora. Подростка доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могилам