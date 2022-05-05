Волонтеры спасают бездомных собак, которых парализовало от неизвестной болезни. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель приюта «Лисена» Наталья Миндрина, за последние дни произошло уже семь подобных случаев – в Волгограде и в Среднеахтубинском районе.

- Собаки лежат на улицах полностью обездвиженные, - рассказала Наталья. – У них паралич конечностей, они даже не могут глотать. Допустить, чтобы животные умирали на глазах горожан, мы не можем. Поэтому забрали их в свой приют и пытаемся спасти. К счастью, через некоторое время они отходят и начинают шевелиться. Но что с ними происходит, мы пока понять не можем.

По словам Натальи, ПЦР-тесты на различные инфекции и формы чумы показали отрицательные результаты. У обездвиженных животных нет и никаких повреждений позвоночника.

– Мы предполагаем, что собак могли отравить. По обычному анализу крови определить, есть ли какие-то химические вещества в организме животных, невозможно. Если подобное продолжится, тогда будем брать анализ на биохимию. Это, конечно, очень дорого, но другого варианта нет.

Собаки, которых спасают в приюте «Лисена», получают глюкозу и физраствор через капельницу. Если бы собаки оставались на улицах, не имея возможности даже проглотить пищу, они бы умерли от голода. Животных лечат и антибиотиками.

Волонтеры очень надеются, что бездомные собаки не стали жертвами живодеров, которые просто не довели свое черное дело до конца. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.