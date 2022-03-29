СК возбудил уголовное дело после взрыва на нефтебазе в Волгограде

Расследования 29.03.2022 09:46
29.03.2022 09:46
Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на нефтебазе в Волгограде, где в результате взрыва и пожара погиб 46-летний рабочий. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Тракторозаводского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Василий Соловьев, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Личность погибшего установлена. Это рабочий предприятия 1975 года рождения.
Проводится расследование. Причины случившегося устанавливаются.
ЧП на территории предприятия «Русхимпром», которое занимается производством смол, произошло 27 марта. В масляной комнате, где находился рабочий, глубокой ночью раздался мощный взрыв. Известно, что взрывная волна была в радиусе 9 метров. После взрыва начался пожар. Ранее сообщалось, что погибший рабочий практически полностью сгорел. Опознать сразу его не смогли.
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