Нужны люди, которые будут «рыть землю»: ученый сравнил озеленение Волгограда при СССР и сегодня





Проблема озеленения Волгограда волнует многих горожан. Волгоградцы очень болезненно относятся к вырубке деревьев и даже к их санитарной обрезке и мечтают, чтобы город на Волге вновь стал зеленым и уютным, как много лет назад. Высадки деревьев при этом происходят каждый год, но почему-то в итоге Волгоград не наполняется зеленью. К вопросу озеленения не раз призывал привлекать ученых губернатор. Мнением одного из них – кандидата сельскохозяйственных наук Руслана Филимонова – поинтересовалась редакция ИА «Высота 102».

– Этот вопрос конечно же острый и дискутировать можно долго, но его нужно решать. Я постараюсь описать причины и способы выхода из сложившейся проблемы озелененности нашего города-героя.

Первая и самая главная проблема озеленения нашего любимого города – это отсутствие полива зеленых насаждений. У нас любая посадка плодовых и декоративных древесно-кустарниковых пород без систематического полива недопустима! Высокие температуры воздуха в «каменных джунглях» без отсутствия влаги снижают силу растений практически на 80%. Такие растения живут за счет своих жизненных ресурсов и они наиболее подвержены воздействию различных заболеваний и вредителей.





– В Советское время проблем с поливом не было: поливочные водопроводы были во всех парках, в каждом дворе дворники поливали не только зеленые насаждения, но и асфальтовое покрытие, чтобы снизить температуру, повысить влажность воздуха и смыть дорожную пыль, содержащую практически всю таблицу Менделеева. Это было благоприятно не только для растений, но и для жителей домов. Поливальные машины рано утром каждый день поливали водой центральные улицы города опять же для этого.

Вторая причина низкой «озелененности» Волгограда, по мнению специалиста, – незаинтересованность в посадках. В последние двадцать лет это, говорит Филимонов, скорее стало обязаловкой, нежели большим общим делом.

– Ежегодно происходит весенне-осеннее обострение: «Надо же что-то сажать!?», «А что бы такое посадить, чтобы меньше поливать или вообще не поливать!?», «Где же нам посадить!?» и т.д. В других городах нашей родины, где мне пришлось побывать, стараются сохранить то, что уже посажено или как можно больше посадить растений там, где только возможно. А как у нас обстоят дела? Любой свободный «пятачок» земли превращается в ларек, магазин или просто устанавливается какая-нибудь архитектурная форма, или просто застилается брусчаткой. Многие горожане, наверно, еще помнят сколько было парков и скверов в городе, как за ними ухаживали. Большинство таких парков было «закреплено» за заводами и даже было негласное соревнование – у кого парк больше и красивее. Не буду кривить душой, но и человеческий фактор никто не отменял: сломать или выкопать саженец дерева или кустарника, это как на раз-два, низкая экологическая культура, отсутствие желания творить полезное для других – «вот кто бы что сделал а я занят», и конечно же безразличие всех слоев населения к данной проблеме. Первые не слышат, вторые не хотят, третьи не могут.

Если смотреть шире, говорит Руслан Филимонов, в Волгограде очевидно отсутствие системного подхода к озеленению.

– Раньше в каждом районе обязательно было несколько МУПов, которые реально занимались выращиванием качественного посадочного материала, озеленением и благоустройством городских территорий. Было и техники достаточно и денег хватало, а самое главное – были настоящие специалисты. Ученые тоже принимали активное участие в вопросе интродукции в зеленое хозяйство города новых видов и сортов древесно-кустарниковых пород растений.





Массовая гибель ясеней в прошлом году заставила волгоградские власти искать варианты выбора сортов деревьев для высадки. Однако, по мнению собеседника информагентства, плохих деревьев не бывает. Бывает неправильное обращение с ними.

– Конфуций говорил: «Все имеет красоту, но не каждый это заметит». Я не считаю, что есть деревья «изгои». Каждое дерево имеет свои особенности. Тот же самый вяз мелколистный или тополь серебристый, из-за которых каждый год возникают споры и их начинают беспощадно «омолаживать на корню». А вы дайте вязу достаточно воды – и вы получите великолепное дерево, которое выдерживает омолаживающую обрезку, высокие температуры, создает тень все лето. Сильное дерево вредители не смогут повредить. Тополь тоже подвергают критике: мол, при штормовом ветре он легко ломается, пух аллергичен и т.д. и т.п. Хорошо, давайте тогда заменим серебристый на Болле – он не пушащий. Мало кто знает, что тополь стоит на первом месте по потреблению воды за вегетационный период и тем самым понижает уровень грунтовых вод. У нас что, мало мест где растет тростник? Кстати, это правильное название, а не камыш. Да, необходим комплекс мероприятий, чтобы он начал нормально развиваться и расти, но только представьте сколько бы появилось и тополиных рощ во всех районах города, и кислорода, и с каждым годом уменьшалось бы количество ландшафтных пожаров. Всю весну и осень горят балки и овраги, сжигая дома и дачи, гибнут животные, птицы, а самое главное – люди. А тополиный пух летит всего-то 2-3 недели. Конечно, при посадке зеленых насаждений надо рассматривать все древесно-кустарниковые породы. У них есть как и минусы, так и плюсы, но отдавать предпочтение тому, что ближе русской душе - дуб, рябина, сосна, ель, береза, ива, липа, ольха и тд.





В последние годы в волгоградских парках стало модным высаживать так называемые крупномеры – саженцы высотой более 2 метров. Считается, что они быстрее приживутся, пойдут в рост и создадут спасительную тень знойным летом. С таким подходом Филимонов тоже готов поспорить.

– Обратимся к СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», согласно которому стандарт – высота саженца 1,3 м. Это обусловлено тем, что при правильной пересадке растения, систематическом поливе и прочих мероприятиях «внутренних» жизненных сил растения хватит для его дальнейшего нормального роста, без использования удобрений и химикатов. В этом вопросе тоже много «за» и «против». И очень много «но»: начиная от «что и где выращено?» до «приживется ли?». Каждый дачник или любитель-садовод старается купить маленький саженец, чтобы посадить, поливать, ухаживать, удобрять, начать получать урожаи (возится, как с ребенком с малых лет), видеть, как оно растет вместе с ним. На мой взгляд это правильнее, чем привезти большое дерево за большие деньги, порадоваться сезон, в лучшем случае, а то и до первой жары или производственного выброса и вырубить. Можно, конечно, сажать и крупномеры, смотря какие виды и породы. В данное время все зависит от финансовых возможностей заказчика.





Для компенсационных посадок в Волго-Ахтубинской пойме в волгоградских питомниках уже второй год выращивают молодые дубы. Так, заявляли специалисты, больше вероятности, что деревья смогут прижиться в суровом засушливом климате. С таким подходом согласен и Филимонов.

– Всегда, когда привозятся саженцы из других регионов, с ними обязательно должен быть фито-санитарный сертификат, в котором прописано, что у саженца нет заболеваний и выращен в соответствии с фито-санитарными требованиями. Конечно же, лучше, а точнее нужно выращивать саженцы в своем регионе. Причин более, чем достаточно начиная с получения адаптированного и акклиматизированного посадочного материала и заканчивая экономической точкой зрения.

В каждом районе области должен быть свой питомник, как декоративных растений, так и плодовых, но климатические и почвенные условия в которых будет выращиваться посадочный материал разные! Проверенный факт в том, что кое-что выращиваемое в питомниках на севере области, не выживает в Волгограде и южных районах. А когда привозят саженцы из других регионов, тут 50/50. И когда вам на рынке «приезжие» продают саженец, вы его сажаете, ждете 3 года сортовую сливу, а вырастает дичка, то как говорится «морду некому бить».





На просьбу охарактеризовать «зеленую политику» в Волгограде, перечислить достижения и ошибки властей, кандидат сельскохозяйственных наук цитирует Ленина.

– «Фигню нести легче, чем бревно!». То есть никак, в целом. А в частном - на «полусдохе». Губернатор заявил о плане восстановления программы так называемых «сталинских лесополос». Да, она действенна и актуальна на 100% и проверена годами! Она подразумевает под собой не только посадку лесополос, но и создание внутри получаемых «кварталов» посевных площадей под с/х культуры с особым микроклиматом, благоприятно влияющим на рост и развитие, а самое главное – урожайность. Но последние 20 лет, деньги выделяются только на опашку лесничеств и лесополос, и ни слова про посев семян, посадку сеянцев и т.д. И, как всегда, сроки выполнения программы разрабатывают на 1 – 3 года, ну максимум на 5 лет, а тут, если хотим получить действительный результат, нужно под строгим руководством страны и силовых структур разрабатывать программу на 10-15 лет с привлечением Специалистов (именно людей с большой буквы) различных отраслей, их ставленников по призванию, которых осталось очень мало и кто действительно работает на земле, студентов и молодых ученых, которые ради идеи будут «рыть землю», и конечно же достаточного финансирования!

Ошибки? Их, к сожалению, видно. Достижения? Это громко сказано. Хорошо, что еще остались неравнодушные жители городов, поселков, сел, хуторов нашей области, кому небезразлична ситуация с озеленением и кто принимает активное участие в экологических мероприятиях пусть порой и в добровольно-принудительном порядке. И низкий поклон всем, кто работает в этой сфере, на земле. Это адский труд, который видно только через десятки лет. Николай Иванович Вавилов говорил: «Если ты съел фрукт, не выбрасывай огрызок, а закопай его в землю. Ты потратишь минуту, а семечка прорастет и след после тебя останется на Земле на десятки лет!».

В заключение Руслан Филимонов напоминает, что в свое время в Волгограде при администрации существовал департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов, руководитель которого совместно со специалистами подведомственных учреждений разработали действенную программу озеленения города-героя, которая к этому дню осталась, к большому сожалению, утрачена.

– Суть ее заключалась в том, что МУ «Дендрарий Красноармейского района» занималось сбором, стратификацией семян, посадкой и выращиванием сеянцев декоративно-кустарниковых пород. МКУ «Горпитомник» в Ворошиловском районе занималось доращиванием, распределением по заявкам администраций районов города и реализацией. МУ «Горзеленхоз» в Дзержинском районе занималось посадкой и последующими всеми уходными работами за растениями и благоустройство территорий. Остаточный результат этой работы жители города могут наблюдать вдоль улицы 7-я Гвардейской до Всехсвятской церкви, во дворе приемной Президента РФ на Коммунистической, рядом со Всехсвятской церковью на Мамаевом кургане. Все эти учреждения ныне ликвидированы. В данный момент Дендрарий Красноармейского района является участком МБУ «Центр озеленения и благоустройства Красноармейского района», специалистов хоть бы с сельскохозяйственным дипломом не осталось. На восстановление рабочего состояния Горпитомника растений у города не было 3 млн рублей, и из него сделали питомник для собак. Горзеленхоз был передан администрации Центрального района, ликвидирован путем переименования в «Волгоградзеленхоз».

Кстати, в 2019 году был разработан проект восстановления Дендрария в Советском районе руководством ФНЦ «Агроэкологии РАН» (в прошлом ВНИАЛМИ) совместно с администрацией города. Результат, как говорится, на лицо.

Думаю, что пока процессом руководят менеджеры, а не специалисты, толков не будет.