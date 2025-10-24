В Центральном районе Волгограда специалисты подключили новый участок магистрального водовода диаметром 1000 мм. Его общая протяженность превысила 500 метров.

– Старые стальные трубы заменили на трехслойные полиэтиленовые, их срок службы в несколько раз превосходит эксплуатационные возможности традиционных труб из стали и даже полиэтилена. Часть нового участка – 160 метров – специалисты пробурили под озером, на глубине 8 метров, – пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающих организаций.

Последним этапом в модернизации объекта станет установка двух новых железобетонных колодцев диаметром 2,5 метра.

Отметим, что уже сейчас воду по новой магистрали получают десятки тысяч жителей Дзержинского и Центрального районов.

Фото: Концессии Волгоград / t.me