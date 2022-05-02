Юный автовор задержан в Волжском за кражу на Первомай





Женщина сообщила, что вечером припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2115» у дома, а утром нашла машину с разбитым задним стеклом. Из салона пропало имущество на сумму 10 тысяч рублей. Полицейские задержали в Волжском 19-летнего местного жителя за кражу из автомобиля акустических колонок, усилителя и другого имущества. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 1 мая с заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница города.Женщина сообщила, что вечером припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2115» у дома, а утром нашла машину с разбитым задним стеклом. Из салона пропало имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже нашли быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение кражи, местный житель. Молодой человек сознался в содеянном.

По ст. 158 УК РФ «Кража» ему грозит до 5 лет лишения свободы.



