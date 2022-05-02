Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшие









Трое детей в возрасте 10, 12 и 13 лет пострадали в результате аварии в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло 1 мая днем в рабочем поселке Елань на улице Вокзальная.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Honda Accord» напротив дома № 52 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Нивой», которая двигалась в попутном направлении и совершала поворот налево. Управлял отечественным автомобилем 53-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры «Нивы». Дети доставлены в больницу.



