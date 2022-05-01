Под Волгоградом женщина-таксист устроила ДТП с шестью пострадавшими

Происшествия 01.05.2022 11:49
01.05.2022 11:49
В Среднеахтубинском районе шесть человек пострадали в ДТП с такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в половине четвертого дня такси «Рено Логан» под управлением 49-летней женщины двигалось по территории дачного общества «Лебяжья Поляна».
Водитель такси не предоставила преимущество в движении, в результате чего иномарка столкнулась с автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП пострадали 6 человек: водитель автомашины «Рено», 37-летний пассажир автомашины «Фольксваген» и четыре пассажира автомашины «Рено Логан» - мужчины 32 и 64 лет, а также женщины 34 и 58 лет.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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