На 39-летнюю жительницу рабочего поселка Городище Волгоградской области завели уголовное дело из-за ложного доноса на своего знакомого. Женщина утверждала, что приятель ее изнасиловал.

— По результатам проведенной проверки факт изнасилования не нашел своего подтверждения, а женщина созналась в оговоре своего друга, — прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель Городищенского МСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. — В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Подозреваемая признала свою вину и раскаялась.

Следствием установлено, что 21 февраля 2022 года между фигуранткой дела и ее знакомым произошел конфликт, вспомнились старые обиды. В тот день приятель столкнул свою подругу в бассейн. Выпившая дама обиделась и через три дня написала заявление об изнасиловании. Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает в качестве максимума до трех лет колонии.

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