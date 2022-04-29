Ресторанный бизнес просел в Волгоградской области

Экономика 29.04.2022 08:38
29.04.2022 08:38
Оборот общественного питания в Волгоградской области снизился в марте 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, по сравнению с февралем этого года падение составило 6%. Всего в регионе было оказано услуг в данной сфере на 1 миллиард 425 миллионов рублей.
А вот оборот торговли в регионе в марте, наоборот, вырос. Рост составил 4,5% по сравнению с февралем 2022 года. Так, жители приобрели товаров и продуктов на 45 миллиардов 210 миллионов рублей.
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