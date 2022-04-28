Сотрудники Информационного центра Следственного комитета России помогут вынужденным переселенцам из Донбасса отыскать родственников, которые остались на Украине и перестали выходить на связь. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение принято в связи с участившимися обращениями беженцев, которые сообщают на горячую линию СКР о пропаже связи с родными и просят помочь выяснить их местонахождение. Теперь следователи будут уделять особое внимание таким сообщениям, выяснять подробности и документировать доводы переселенцев. Всю информацию перенаправят в следственные подразделения для поиска пропавших родственников.
Обратиться на горячую линию СКР прибывающие граждане могут по телефону 8-800-100-12-60 #6, а также через соцсети – «Одноклассники», приемную председателя СКР и группу Информационного центра «ВКонтакте» и Telegram-канал.