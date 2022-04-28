Происшествия

Возле заброшенного Дома молодежи в Волгограде горит фургон

Происшествия 28.04.2022 19:11
28.04.2022 19:11


Фургон загорелся возле заброшенного Дома молодежи в Центральном районе Волгограда. Проходившие мимо ТРК «Европа Сити Молл» горожане стали свидетелями густых клубов черного дыма, поднимающихся между полуразрушенным зданием торговым комплексом, сообщает ИА «Высота 102».

По словам очевидцев, автомобиль полностью объят огнем. Из-за пожара по окрестностям «Европы Сити Молл» распространился удушливый едкий запах. Информация о причинах возгорания, площади пожара и его дальнейшей ликвидации уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

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