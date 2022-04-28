



Академия бизнеса банка «Открытие» получила Гран-при ежегодной премии за достижения в области цифровой трансформации организаций и развития цифровой экономики CDO/CDTO Award 2022. Номинация – «Лучшая платформа для онлайн-образования» в категории платформ для публичного обучения.

Лауреаты премии были объявлены 26 апреля в рамках III Российского Саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Award 2022. Форум организован НИУ ВШЭ и компанией LBS International Conferens при поддержке АНО «Цифровая экономика» и РУССОФТ. Премия вручается с 2019 года, в этом году лауреаты определялись в 13 номинациях.

Академия бизнеса банка «Открытие» – образовательный проект для компаний малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело. Предприниматели, в том числе не являющиеся клиентами банка, на онлайн-платформе Академии могут бесплатно пройти полезные тематические онлайн-курсы для развития бизнеса, прочитать статьи, поделиться своим опытом, принять участие в вебинарах.