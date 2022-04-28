Экономика

Цена бензина АИ-92 снизилась в Волгоградской области

Экономика 28.04.2022 14:02
28.04.2022 14:02


Бензин марки АИ-92 подешевел в регионе за последнюю наделю на 2 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, теперь его стоимость составляет 47,77 рубля за литр. При этом бензин марки АИ-95 подорожал на 3 копейки – до 53,10 рублей за литр. 
Стоимость бензина АИ-98 и дизтоплива осталась прежней – 57,89 и 53,02 рубля за литр. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
28.04.2022 16:11
Экономика 28.04.2022 16:11

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:05
Экономика 28.04.2022 16:05

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:04
Экономика 28.04.2022 16:04

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:01
Экономика 28.04.2022 16:01

0
Далее
Экономика
28.04.2022 13:43
Экономика 28.04.2022 13:43

0
Далее
Экономика
28.04.2022 13:39
Экономика 28.04.2022 13:39

0
Далее
Экономика
28.04.2022 12:35
Экономика 28.04.2022 12:35

0
Далее
Экономика
28.04.2022 11:00
Экономика 28.04.2022 11:00

0
Далее
Экономика
28.04.2022 09:19
Экономика 28.04.2022 09:19

0
Далее
Экономика
28.04.2022 09:01
Экономика 28.04.2022 09:01

0
Далее
Экономика
28.04.2022 09:00
Экономика 28.04.2022 09:00

0
Далее
Экономика
28.04.2022 08:40
Экономика 28.04.2022 08:40

0
Далее
Экономика
28.04.2022 07:57
Экономика 28.04.2022 07:57

0
Далее
Экономика
27.04.2022 17:51
Экономика 27.04.2022 17:51

0
Далее
Экономика
27.04.2022 14:54
Экономика 27.04.2022 14:54

0
Далее

Лента новостей

17:13
Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области 11-летнего школьника уличили в дискредитации ВС РФСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области прокуроры «выбили» ребенку-инвалиду путевку в ЕссентукиСмотреть фотографии
16:05
Бывший свинокомплекс в Волжском продают за долги владельца из СочиСмотреть фотографии
16:04
ВТЗ обсудил эффективность VR-технологий для охраны труда в рамках Steel Safety DayСмотреть фотографии
16:01
Волгоградские власти докапитализируют Фонд развития АПК на 700 млнСмотреть фотографии
14:59
Волгоградские следователи ищут виновника гибели рабочего на кирпичном заводеСмотреть фотографии
14:39
Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022Смотреть фотографии
14:39
Губернатор Бочаров занялся рассадой и семенамиСмотреть фотографии
14:02
Цена бензина АИ-92 снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
«Поехали гулять»: в волгоградском горпитомнике состоялся собачий выпускнойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волжская ГЭС проработает на максимуме до 5 маяСмотреть фотографии
13:10
Прокуратура отвоевала для волгоградцев две популярные маршруткиСмотреть фотографии
12:55
Новое пособие на детей: инструкция по применениюСмотреть фотографии
12:55
ОBI перенесла дату открытия магазинов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский облздрав рассказал о причинах смерти 16 младенцевСмотреть фотографии
12:54
В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту ЛенинаСмотреть фотографии
12:06
Cуд над генералом Музраевым из Волгограда прервали на майские праздникиСмотреть фотографии
12:03
Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работыСмотреть фотографии
11:54
Клиентские службы ПФР в Волгограде из-за выплат оставят без праздниковСмотреть фотографии
11:37
В Волжском женщина выпала из автобусаСмотреть фотографии
11:25
Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Виновника гибели двух человек взяли под стражу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерствеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 мая стартует прием заявлений на детские выплаты: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградские фонтаны готовят к запускуСмотреть фотографии
10:16
В поселок Микоян под Волгоградом вернули водуСмотреть фотографии
10:11
Молодые депутаты из Волгограда и Луганска договорились о сотрудничествеСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде не нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 