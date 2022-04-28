Цена бензина АИ-92 снизилась в Волгоградской области

Экономика 28.04.2022 14:02
28.04.2022 14:02
Бензин марки АИ-92 подешевел в регионе за последнюю наделю на 2 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, теперь его стоимость составляет 47,77 рубля за литр. При этом бензин марки АИ-95 подорожал на 3 копейки – до 53,10 рублей за литр.
Стоимость бензина АИ-98 и дизтоплива осталась прежней – 57,89 и 53,02 рубля за литр.
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