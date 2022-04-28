Экономика

ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки

Экономика 28.04.2022 11:00 Новости компаний
28.04.2022 11:00 Новости компаний


С начала года более 2 тысяч заемщиков перевели свои жилищные кредиты в ВТБ, рефинансировав их по программе «семейной» ипотеки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на снижение ставки вырос более чем втрое, а объем сделок увеличился почти в 4 раза и превысил 6 млрд рублей.
Наибольшая активность клиентов наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 2,6 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (860 млн рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республика Татарстан (около 200 млн), Нижегородская (186 млн) и Новосибирская области (158 млн).
- Несмотря на повышенный уровень ипотечных ставок на рынке у заемщиков по-прежнему остается возможность рефинансировать свою ипотеку – в рамках «семейной» программы. Важно, что эта государственная мера действует для клиентов, у которых недавно появился ребенок. Обычно в этот период родители несут дополнительные расходы, поэтому вопрос сохранения семейного бюджета для них особенно актуален. Считаем, что на фоне текущих событий наша задача как банка – усилить помощь социально значимым категориям населения и применять все возможности для снижения их финансовой нагрузки, – прокомментировал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Кредит на покупку жилья в рамках «семейной» ипотеки в ВТБ доступен по ставке на 0,3 пп ниже установленного правительством уровня – от 5,7% (от 4,7% в ДФО). Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.  В случае рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов ставка составит 6% (5% в ДФО).
Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 90 млрд рублей и почти в восемь раз превысил результат за аналогичный период 2021 года. Программой воспользовались уже около 18 тысяч заемщиков.    
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

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