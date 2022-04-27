«Водителю стало плохо»: в Волгограде Toyota слетела с моста

В Красноармейском районе Волгограда у моста ВДСК произошло ДТП-перевертыш. Как стало известно ИА «Высота 102», в аварии пострадали 69-летняя женщина-водитель и 13-летняя пассажирка.

— По предварительным данным, женщине за рулем автомобиля Toyota RAV-4 стало плохо, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Машина съехала в парковую зону под мост, где перевернулась несколько раз и после встала обратно на колеса. Затем иномарка врезалась в ступени лестницы, ведущей к мостовому переходу.





По уточненным данным полицейского главка МВД, женщина-водитель и 13-летняя девочка-пассажир доставлены в больницу.

— Женщина после осмотрами врачами от госпитализации отказалась, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Ребенка доставили в больницу № 7.

Фото: XY Волгоград / t.me

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области