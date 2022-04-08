Десятки волгоградцев стали очевидцами жесткого ДТП ночью на Нулевой Продольной

В центре Волгограда в ночь на 8 апреля произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки на Нулевой Продольной. Как сообщает ИА "Высота 102", свидетелями аварии стали десятки волгоградцев, находившиеся в тот момент в районе музея "Россия - моя история".

Кадры с места происшествия были опубликованы уже после полуночи авторами телеграм-канала "Остров свободы". Судя по фото и видео, ДТП произошло вблизи пешеходного перехода. При этом рядом с разбитой иномаркой Volkswagen снесена секция ограждения вдоль пешеходной зоны.

Обстоятельства ДТП уточняются информагентством в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: "Остров свободы" /t.me