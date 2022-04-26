Происшествия

Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под Волгоградом

Происшествия 26.04.2022 17:13
26.04.2022 17:13



Полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном вылове рыбы в водоемах Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, инспекторы ДПС остановили в рабочем поселке Средняя Ахтуба автомобиль «ВАЗ-21063», которым управлял 42-летний житель Волжского.



В салоне машины была обнаружена рыболовная сеть и три мешка с рыбой частиковых пород весом около 30 кг. Мужчина признался, что добыл рыбу в Ленинском районе при помощи запрещенных снастей. Сети и незаконный улов изъяли, а подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.
Еще двоих нарушителей задержали в нижнем бьефе Волжской ГЭС. Безработные мужчины в возрасте 43 и 61 года ловили рыбу в запрещенном месте с использованием сетей. 
В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
26.04.2022 12:45
Происшествия 26.04.2022 12:45

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 11:07
Происшествия 26.04.2022 11:07

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 11:00
Происшествия 26.04.2022 11:00

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 10:27
Происшествия 26.04.2022 10:27

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 10:19
Происшествия 26.04.2022 10:19

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 09:49
Происшествия 26.04.2022 09:49

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 15:09
Происшествия 25.04.2022 15:09

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 14:17
Происшествия 25.04.2022 14:17

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 13:20
Происшествия 25.04.2022 13:20

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 11:46
Происшествия 25.04.2022 11:46

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 11:27
Происшествия 25.04.2022 11:27

0
Далее
Происшествия
24.04.2022 11:40
Происшествия 24.04.2022 11:40

0
Далее
Происшествия
24.04.2022 10:50
Происшествия 24.04.2022 10:50

0
Далее
Происшествия
23.04.2022 14:16
Происшествия 23.04.2022 14:16

0
Далее
Происшествия
23.04.2022 10:36
Происшествия 23.04.2022 10:36

0
Далее

Лента новостей

18:25
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в маеСмотреть фотографии
18:20
По чуть-чуть: продавец ювелирного в Волгограде сдала в ломбард украшений на 11 млнСмотреть фотографии
17:47
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атомаСмотреть фотографии
17:13
Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:08
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительностьСмотреть фотографии
17:02
Соли — не хочу: в Волгограде сетевики снизошли до адекватных цен на капустуСмотреть фотографии
16:40
Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
«Za мир! Za Труд!»: профсоюзы Волгограда изменили первомайские речевкиСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде отца и сына отправили в колонию за убийство в Новый годСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде строят еще одну смотровую площадку с видом на ВолгуСмотреть фотографии
15:05
Волгоградка заявила о групповом изнасиловании в степи, СК завел на нее делоСмотреть фотографии
14:55
Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:52
В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектовСмотреть фотографии
14:46
Роскачество обнаружило пальмовое масло в продукции Волжского молсыркомбинатаСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде председатель ТСН расплатился за свой кредит деньгами жильцовСмотреть фотографии
14:06
МЧС предупредило о пыльных бурях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Агрессивный хорек покусал жителя Волгоградской области и умерСмотреть фотографии
13:25
«Русская мечта для дагестанского солдата»: раненный на Украине военный примерил экзоскелет в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде прошел митинг в поддержку президента и армииСмотреть фотографии
12:45
В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героиномСмотреть фотографии
12:19
В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанинаСмотреть фотографии
12:14
Дырявые крыши на севере Волгограда починили после визита людей в погонахСмотреть фотографии
11:44
Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в этом годуСмотреть фотографии
11:30
Только пешком: 1 мая перекроют центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Исторические фонари на набережной в Волгограде заменят на новоделСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажираСмотреть фотографии
11:00
Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде для нарушителей правил сортировки мусора создадут доски позораСмотреть фотографии
10:43
В Камышине мужчина с ножом в груди умер на лестничной площадкеСмотреть фотографии
10:27
На трассе под Волгоградом ВАЗ влетел под грузовик дорожных рабочихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 