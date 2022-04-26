Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под Волгоградом









Полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном вылове рыбы в водоемах Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, инспекторы ДПС остановили в рабочем поселке Средняя Ахтуба автомобиль «ВАЗ-21063», которым управлял 42-летний житель Волжского.













В салоне машины была обнаружена рыболовная сеть и три мешка с рыбой частиковых пород весом около 30 кг. Мужчина признался, что добыл рыбу в Ленинском районе при помощи запрещенных снастей. Сети и незаконный улов изъяли, а подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.

Еще двоих нарушителей задержали в нижнем бьефе Волжской ГЭС. Безработные мужчины в возрасте 43 и 61 года ловили рыбу в запрещенном месте с использованием сетей.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области