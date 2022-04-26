Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под Волгоградом

Происшествия 26.04.2022 17:13
26.04.2022 17:13
Полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном вылове рыбы в водоемах Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, инспекторы ДПС остановили в рабочем поселке Средняя Ахтуба автомобиль «ВАЗ-21063», которым управлял 42-летний житель Волжского.
В салоне машины была обнаружена рыболовная сеть и три мешка с рыбой частиковых пород весом около 30 кг. Мужчина признался, что добыл рыбу в Ленинском районе при помощи запрещенных снастей. Сети и незаконный улов изъяли, а подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.
Еще двоих нарушителей задержали в нижнем бьефе Волжской ГЭС. Безработные мужчины в возрасте 43 и 61 года ловили рыбу в запрещенном месте с использованием сетей.
В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героином26.04.2022 12:45
Происшествия 26.04.2022 12:45
В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажира26.04.2022 11:07
Происшествия 26.04.2022 11:07
Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской области26.04.2022 11:00
Происшествия 26.04.2022 11:00
На трассе под Волгоградом ВАЗ влетел под грузовик дорожных рабочих26.04.2022 10:27
Происшествия 26.04.2022 10:27
Между высотками на Семи ветрах в Волгограде снова отжигают чиновники26.04.2022 10:19
Происшествия 26.04.2022 10:19
Волгоградцы стали очевидцами пожара в микрорайоне Семь ветров26.04.2022 09:49
Происшествия 26.04.2022 09:49
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской области25.04.2022 15:09
Происшествия 25.04.2022 15:09
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьем25.04.2022 14:17
Происшествия 25.04.2022 14:17
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органы25.04.2022 13:20
Происшествия 25.04.2022 13:20
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеров25.04.2022 11:46
Происшествия 25.04.2022 11:46
В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой Продольной25.04.2022 11:27
Происшествия 25.04.2022 11:27
На трассе под Волгоградом сбили насмерть второго пешехода за 2 дня24.04.2022 11:40
Происшествия 24.04.2022 11:40
Водитель УАЗа погиб в ДТП в Волгоградской области24.04.2022 10:50
Происшествия 24.04.2022 10:50
В Волгограде разыскивают водителя перевернувшегося с пассажиром микроавтобуса23.04.2022 14:16
Происшествия 23.04.2022 14:16
Под Волгоградом оказавшегося на федеральной трассе пешехода задавил кроссовер23.04.2022 10:36
Происшествия 23.04.2022 10:36
Реклама