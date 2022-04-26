Происшествия

В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героином

Происшествия 26.04.2022 12:45
26.04.2022 12:45


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в Волжском трех подозреваемых в торговле героином. Двое из них были пойманы с поличным во время закладки наркотиков в тайники в одном из СНТ города, сообщили в пресс-службе Главка.

Оперативники изъяли у 20-летней волжанки и 37-летнего ранее судимого волгоградца несколько свертков с героином общей массой почти 30 грамм. Через закладчиков полиция вышла на 20-летнего дилера из Волгограда, который закупал наркотики в интернете, расфасовывал и передавал сообщникам для распространения.

На квартире у наркоторговца были найдены еще 100 грамм героина и упаковочные материалы. Всего оперативники изъяли 130 грамм запрещенного вещества, которого хватило бы для 425 доз.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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