Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данные

Нередки ситуации, когда при оказании услуг или покупке определенных товаров с волгоградцев требуют в обязательном порядке согласие на обработку персональных данных. В случае отказа — услуга или товар просто не предоставляются. Сегодня, 25 апреля, Госдума приняла изменения в ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», запрещающие сбор личных данных без явной необходимости.

— Документ вступит в силу 1 сентября 2022, — сообщают журналисты информагентства со ссылкой на пресс-службу ГД РФ.

С осени под запретом окажется сбор личных данных без явной необходимости при покупке гражданами товаров и услуг. К ним относятся телефонные номера, электронные адреса и другая конфиденциальная информация.

Также нельзя будет отказать в заключении и исполнении договора потребителю, который не согласился предоставить свою личную информацию. Действие законодательных новелл распространяется на случаи, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с исполнением договора. Под запретом и включение в договор условий, прямо или косвенно противоречащих требованиям, закрепленным в ГК РФ и других правовых актах.

Ущемляющими права потребителя признаются следующие условия договоров:

1) односторонний порядок отказа от исполнения обязательств или возможность поменять такие условия, как цена или срок;

2) если продавец обусловливает приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других;

3) предусмотрено оказание допуслуг за плату без получения согласия;

4) другая сторона уменьшает размер законной неустойки;

5) ограничивается право выбора способа и формы оплаты и так далее.

Если потребителю отказано в услуге за непредставление личных данных, он вправе потребовать письменное объяснение о конкретных причинах и правовых основаниях. Жалобу или обращение можно и нужно направить в Управление Роспотребнадзора в своем регионе или заполнить форму обращения на официальном сайте ведомства.

Также Госдумой рассматривается законопроект о штрафах за необоснованное понуждение к предоставлению личных данных. Документ предполагает, что продавца можно будет привлечь к административной ответственности за отказ заключить (исполнить, изменить или расторгнуть) договор с потребителем, если последний не предоставил свои персональные данные.

Размер штрафа составит до 10 000 рублей для должностных лиц и до 50 000 рублей — для юридических лиц.