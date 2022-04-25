ВТБ запускает новый поток бесплатного курса «Старт бизнеса за 5 недель»

Экономика 25.04.2022 14:08 Новости компаний
25.04.2022 14:08 Новости компаний
ВТБ открыл прием заявок на новый поток бесплатного онлайн-курса «Старт бизнеса за 5 недель» на информационно-образовательном портале «Ближе к делу». Курс подойдет начинающим предпринимателям без профессионального опыта.
Курс состоит из пяти модулей, в каждый из которых включены видеоуроки бизнес-экспертов, а также дистанционные встречи для разбора домашних заданий и ответов на вопросы участников. Программа предусматривает обучение анализу конкурентной ситуации, расчету юнит-экономики, запуску MVP (минимально жизнеспособного продукта), формированию уникального торгового предложения и эффективному позиционированию бизнеса. Курс доступен как для самостоятельного прохождения, так и в группе с поддержкой кураторов. Выбрать удобный формат можно на старте обучения.
ВТБ запустил первый поток курса «Старт бизнеса за 5 недель» в феврале этого года. Его выпускниками стали более 1,7 тыс. участников, из них 1,5 тыс. прошли обучение самостоятельно, а 200 человек - в группах. Программа второго потока учитывает изменения в текущей экономической ситуации. В нее включены консультации и вебинары с экспертами по антикризисному управлению, а также учебный блок с анализом наиболее актуальных на данный момент ниш для открытия бизнеса.
На портале ВТБ «Ближе к делу» предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.
Подробная информация и регистрация на курс на сайте
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