Экология

Ученые ищут спасение реки Донского бассейна в анализах воды и ила

Экология 26.04.2022 07:55
26.04.2022 07:55


Сотрудники ФНЦ агроэкологии РАН взяли пробы воды и донных отложений и провели гидрометрические работы на реке Иловля, чтобы выяснить причины деградации малых рек Донского бассейна. Начатые исследования в перспективе позволят найти способы оздоровления водоемов в Волго-Донском междуречье, сообщили ИА «Высота 102» в научном центре.

– Научные мероприятия только начались, и для получения конкретного результата потребует от трех до пяти лет, – рассказал заместитель директора ФНЦ - руководитель Центра по защите и восстановлению малых рек и водоемов Александр Истомин. – Результаты этой работы позволят, во-первых, обнаружить конкретные причины деградации рек, оценить степень влияния на водоемы изменений климат и антропогенного воздействия. Во-вторых, наметить пути решения проблемы обмеления, которая остро стоит уже несколько лет.

Собеседник информагентства отметил, что река Иловля была выбрана как типичная малая равнинная река в Донском бассейне в Волгоградской и Ростовской областях.

Период маловодья Дона начался с 2000-х годов. Ежегодно уровень обводнения Дона снижается, в апреле 2020 года были зафиксированы аномально низкие расходы (20% от нормы) во время паводка. Уменьшение водотока влечет за собой засоленность Азовского моря, рост количества сине-зеленых водорослей, уменьшение численности рыбы, обрушение берегов и эрозии почв. Маловодье провоцирует проблемы в сельском хозяйстве, с обеспечением питьевой водой, затруднено судоходство.

Напомним, план по сохранению Дона и его притоков был утвержден 21 июля текущего года правительством РФ. Он рассчитан до 2030 года, на реализацию мероприятий потратят 105 млрд рублей.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экология
25.04.2022 18:29
Экология 25.04.2022 18:29

0
Далее
Экология
25.04.2022 16:01
Экология 25.04.2022 16:01

0
Далее
Экология
25.04.2022 14:31
Экология 25.04.2022 14:31

0
Далее
Экология
25.04.2022 11:44
Экология 25.04.2022 11:44

0
Далее
Экология
25.04.2022 08:33
Экология 25.04.2022 08:33

0
Далее
Экология
23.04.2022 10:07
Экология 23.04.2022 10:07

0
Далее
Экология
21.04.2022 16:37
Экология 21.04.2022 16:37

0
Далее
Экология
21.04.2022 14:04
Экология 21.04.2022 14:04

0
Далее
Экология
20.04.2022 12:48
Экология 20.04.2022 12:48

0
Далее
Экология
19.04.2022 20:13
Экология 19.04.2022 20:13

0
Далее
Экология
19.04.2022 15:13
Экология 19.04.2022 15:13

0
Далее
Экология
19.04.2022 14:14
Экология 19.04.2022 14:14

0
Далее
Экология
19.04.2022 11:06
Экология 19.04.2022 11:06

0
Далее
Экология
19.04.2022 05:54
Экология 19.04.2022 05:54

0
Далее
Экология
18.04.2022 15:06
Экология 18.04.2022 15:06

0
Далее

Лента новостей

08:25
Котельную и сотни домов обесточат в Волгограде 26 апреляСмотреть фотографии
07:55
Ученые ищут спасение реки Донского бассейна в анализах воды и илаСмотреть фотографии
06:16
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотекеСмотреть фотографии
06:00
Футболиста волгоградского «Ротора» наградят часами за гол «Енисею»Смотреть фотографии
23:16
В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президентаСмотреть фотографии
23:01
Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехникаСмотреть фотографии
22:59
Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:36
Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школахСмотреть фотографии
19:09
«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойникаСмотреть фотографии
19:03
Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюкиСмотреть фотографии
18:59
В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
18:33
Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данныеСмотреть фотографии
18:29
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людейСмотреть фотографии
18:02
Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом остановился паром из-за паводкаСмотреть фотографии
17:27
В поселке Волгограда на 10 дней отключили горячую водуСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцев ждут длинные майские каникулыСмотреть фотографии
16:31
«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Житель Ярославля заманивал волгоградцев на фейковый сайт магазина техникиСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасениемСмотреть фотографии
16:01
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:54
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 годуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВСмотреть фотографии
15:09
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 МаяСмотреть фотографии
14:31
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотинуСмотреть фотографии
14:17
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:17
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьемСмотреть фотографии
14:15
Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект ЛенинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 