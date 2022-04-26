Ученые ищут спасение реки Донского бассейна в анализах воды и ила

Сотрудники ФНЦ агроэкологии РАН взяли пробы воды и донных отложений и провели гидрометрические работы на реке Иловля, чтобы выяснить причины деградации малых рек Донского бассейна. Начатые исследования в перспективе позволят найти способы оздоровления водоемов в Волго-Донском междуречье, сообщили ИА «Высота 102» в научном центре.
– Научные мероприятия только начались, и для получения конкретного результата потребует от трех до пяти лет, – рассказал заместитель директора ФНЦ - руководитель Центра по защите и восстановлению малых рек и водоемов Александр Истомин. – Результаты этой работы позволят, во-первых, обнаружить конкретные причины деградации рек, оценить степень влияния на водоемы изменений климат и антропогенного воздействия. Во-вторых, наметить пути решения проблемы обмеления, которая остро стоит уже несколько лет.
Собеседник информагентства отметил, что река Иловля была выбрана как типичная малая равнинная река в Донском бассейне в Волгоградской и Ростовской областях.
Период маловодья Дона начался с 2000-х годов. Ежегодно уровень обводнения Дона снижается, в апреле 2020 года были зафиксированы аномально низкие расходы (20% от нормы) во время паводка. Уменьшение водотока влечет за собой засоленность Азовского моря, рост количества сине-зеленых водорослей, уменьшение численности рыбы, обрушение берегов и эрозии почв. Маловодье провоцирует проблемы в сельском хозяйстве, с обеспечением питьевой водой, затруднено судоходство.
Напомним, план по сохранению Дона и его притоков был утвержден 21 июля текущего года правительством РФ. Он рассчитан до 2030 года, на реализацию мероприятий потратят 105 млрд рублей.