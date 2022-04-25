Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-Петербурге









Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Участие в этом заседании, которое пройдет в День российского парламентаризма, примут главы парламентов субъектов РФ, руководители профильных министерств и ведомств. На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин, сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Собравшиеся обсудят вопросы развития российской экономики в условиях санкций и обеспечение финансовой устойчивости регионов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Также на заседании Президиума Совета законодателей будет рассмотрен вопрос модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая подготовку к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.

В пресс-службе Волгоградской облдумы сообщили, что накануне, 26 апреля, Александр Блошкин будет участвовать в работе комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. В повестке – совершенствование законодательного регулирования в сфере создания и развития городских агломераций, нормативное регулирование и практическая реализации в регионах страны инициативных проектов и другие вопросы.



