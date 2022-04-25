Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублей

Госдолг Волгоградской области снизился в этом году до 56 миллиардов 335 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Минфина РФ, опубликованные по состоянию на 1 апреля. Основную часть долга региона составляют бюджетные кредиты – это около 36,6 миллиардов рублей, еще 11,6 миллиардов рублей – это кредиты, взятые в коммерческих банках. В 8 миллиардов рублей оцениваются государственные ценные бумаги. Доля задолженности муниципалитетов в общей структуре составляет 9,3 миллиарда рублей.

Между тем, по данным на 1 февраля госдолг Волгоградской области составлял 57 миллиардов 96 миллионов рублей. К 1 марта этот показатель увеличился до 58 миллиардов 436 миллионов рублей.