Экономика

Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублей

Экономика 25.04.2022 11:30
25.04.2022 11:30


Госдолг Волгоградской области снизился в этом году  до 56 миллиардов 335 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Минфина РФ, опубликованные  по состоянию на 1 апреля. Основную часть долга региона составляют бюджетные кредиты – это около 36,6 миллиардов рублей, еще 11,6 миллиардов рублей – это кредиты, взятые в коммерческих банках. В 8 миллиардов рублей оцениваются государственные ценные бумаги. Доля задолженности муниципалитетов в общей структуре составляет 9,3 миллиарда рублей.

Между тем, по данным на 1 февраля госдолг Волгоградской области составлял 57 миллиардов 96 миллионов рублей. К 1 марта этот показатель увеличился до 58 миллиардов 436 миллионов рублей. 


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