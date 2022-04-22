В Волгограде объявили об открытии навигации до хутора Зайчики

Специальный речной маршрут «Волгоград – Зайчики» с заходом на «Культбазу» начнет работать с 27 апреля. Навигация открывается в связи с повышением уровня воды в Волге, сообщили в администрации Волгограда.
Маршрут до хутора Зайчики ежегодно работает только в период паводка из-за географических особенностей. Первый в этом году рейс будет выполнен в среду – теплоход отправится от речпорта Волгограда в 07.45. Отправление от пристани Зайчики в 08.45. Затем теплоход выйдет из речпорта в 16.30, обратный рейс от Зайчиков – в 17.30. Согласно расписанию, опубликованному на сайте пассажирского речного порта Волгограда, навигация по этому спецмаршруту будет открыта до 9 мая.
С открытием этого маршрута материк и остров Сарпинский в Волгограде соединят семь речных линий, включая круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский» и возобновленный с 15 апреля «Красноармейск – Вязовая Грива».