Обидевшийся на цены волгоградец «заминировал» автосалон

По данным следствия, 21 марта 2022 года в ходе разговора с операторами горячей линии автосалона, расположенного в Волгограде, злоумышленнику не понравилась предлагаемая цена автомобиля и мужчина решился на преступный умысел. Волгоградец сообщил о том, что указанный автосалон будет взорван, поскольку в нем уже заложено устройство. В связи с этим салону пришлось на время остановить работу.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.