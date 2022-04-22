Расследования

Обидевшийся на цены волгоградец «заминировал» автосалон

Расследования 22.04.2022 13:45
22.04.2022 13:45

Следователи Котовского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который из-за завышенной цены на автомобиль сообщил о минировании автосалона. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по региону Дарья Буянова, его действия квалифицировали как ложный донос из хулиганских побуждений (по ч.2 ст.207 УК РФ).

По данным следствия, 21 марта 2022 года в ходе разговора с операторами горячей линии автосалона, расположенного в Волгограде, злоумышленнику не понравилась предлагаемая цена автомобиля и мужчина решился на преступный умысел. Волгоградец сообщил о том, что указанный автосалон будет взорван, поскольку в нем уже заложено устройство. В связи с этим салону пришлось на время остановить работу. 

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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