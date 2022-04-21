Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничества

Экономика 21.04.2022 10:41 Новости компаний
21.04.2022 10:41 Новости компаний


«ЕвроХим-ВолгаКалий» – современное, динамично развивающееся предприятие в Котельниковском районе Волгоградской области осваивает крупнейшее месторождение калийной руды на юге России. 
Приток молодых профессиональных кадров на Гремячинский горно-обогатительный комбинат обеспечивается благодаря взаимодействию предприятия с лучшими профильными высшими и средними учебными заведениями России. 
Например, Гремячинский ГОК предоставляет возможность наиболее талантливым ребятам получить бесплатно качественное высшее и среднее образование, и после успешного окончания работать по полученной профессии по месту проживания. 
Студенты получают теоретическую подготовку в университете, а практику проходят на предприятии. Таким образом ребята не только знакомятся с современным технологическим оборудованием, но имеют возможность попробовать себя в деле и получить практическое знакомство с будущей профессией. 
Обучение студентов специальностям, востребованным на производстве Гремячинского горно-обогатительного комбината, проходит под контролем специалистов созданного на предприятии Учебного центра.
После обучения молодой специалист или практикант приходит на предприятие. Свои первые шаги на производстве новичок делает под присмотром наставника из числа опытных сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия». Старший коллега помогает молодому специалисту постигать практические аспекты полученной в учебном заведении специальности, знакомит с коллективом, содействует в работе над проектом к научно-технической конференции. 
Созданный на «ЕвроХим-ВолгаКалии» институт наставничества считается одним из наиболее эффективных способов передачи знаний и опыта между поколениями работников предприятия. Компания непрерывно совершенствует программу адаптации новичков. 
Сейчас на комбинате внедряют методику, направленную на развитие практических навыков наставничества, благодаря которым старший коллега шаг за шагом, от простого к сложному будет передавать молодому сотруднику знания о производственном процессе, сможет определить степень понимания новичком ключевых моментов специальности, выявит сильные стороны будущего профессионала и поможет их развить.   

Подобная методика стала основой успехов в наставничестве начальника отдела автоматизации и метрологии Сергея Понкратова. Его подопечные занимаются научно-исследовательской деятельностью, работают над проектами по модернизации уже действующих на предприятии объектов или агрегатов, внедрению новых технологий на производстве. При помощи наставника Иван Григорьев и Никита Нитовский – когда-то молодые специалисты, а сейчас состоявшиеся профессионалы - не раз становились победителями региональной научно-технической конференции.
Предприятие поощряет работу наставников и развивает программу адаптации молодых специалистов. В 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» отметит достижения лучшего наставника ценным подарком. Ноутбук получит сотрудник, чьи подопечные покажут лучшие результаты адаптации и развития профессиональных навыков, добьются успехов в научной и творческой работе.
- Уверен, что продвижение наставничества на предприятии поможет сохранить и приумножить наработанный годами опыт внутри компании и позволит развить профессиональные навыки не только новичку, но и нам, старшему поколению Гремячинского горно-обогатительного комбината, - отмечает почетный наставник «ЕвроХим-ВолгаКалия» Сергей Понкратов.

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