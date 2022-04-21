Расследования 21.04.2022 09:59
21.04.2022 09:59
Виновной в присвоении вверенных товарно-материальных ценностей и денежных средств признана начальник отделения почтовой связи Нехаевского почтамта УФПС Волгоградской области. Как сообщили в УФСБ России по региону, женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Начальницу отделения почты задержали сотрудники УФСБ в ходе проведения оперативных мероприятий.
Установлено, что с июля по октябрь 2021 года она присвоила денежные средства в размере 350 тысяч рублей. Женщина обвинялась по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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