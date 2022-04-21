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Техника в помощь: как выбрать нужный строительный подъемник

Полезно знать 21.04.2022 09:34 Реклама
21.04.2022 09:34 Реклама


Наличие строительных подъемников, которые  значительно облегчают работу при возведении высотных зданий, неоспоримо:нужно поднимать людей, строительный материал и технические средства. И здесь без специального подъемного оборудования обойтись невозможно. Приобрести строительные подъемники можно на сайте podemnik-rst.ru
Разновидности строительных подъемников
Наиболее часто в строительстве применяются следующие виды подъемников:
• мачтовые;
• фасадные;
• стреловые.
Мачтовые подъемники
Это наиболее распространенный тип строительных подъемников. Исходя из названия, можно догадаться, что в роли основной конструкции такого подъемника выступает мачта. Это своеобразная вертикальная стойка, которая может быть либо телескопической, либо выполненной из ферменных соединений.
Автономно передвижные технические решения с телескопической стрелой, оснащенной специальной люлькой – это один из многочисленных примеров мачтовых подъемников. Такая система имеет гидравлический подъемный агрегат и управляемые опоры для выравнивания всей конструкции. Небольшие размеры позволяют использовать это устройство не только снаружи помещений, но и внутри.
Однако в процессе проведения строительных работ внутри здания применяют электрические подъемники, у которых нет газовых выхлопов. Они функционируют от сети переменного тока или от аккумуляторной батареи. Управляются такие механизмы либо при помощи пульта, либо со специального места для оператора на платформе.
Фасадные подъемники
Наружные подъемники и подвесные конструкции существенно облегчают производство отделочных работ на внешних поверхностях построек, а также чистку и ремонт наружных стен. Подвесные фасадные подъемники или люльки уже давно применяются в строительстве. Современные канатные механизмы, работающие на электроприводе, обладают достаточно прочной, но при этом легкой платформой.
Стреловые подъемники
Конструкция стрелового подъемника состоит из системы рычагов, каждый следующий в которой продолжает предыдущий рычаг (или колено). На последнем рычаге крепится платформа для поднимаемого груза. Если у стрелы всего лишь два колена, первое, как правило, делается телескопическим, что увеличивает высоту подъема. Многоколенчатые стреловые подъемники тоже могут снабжаться телескопическими звеньями, и это только увеличивает их возможности. Большой грузоподъемностью стреловые механизмы не обладают. Как правило, они рассчитаны для подъема на место работы от одного до двух человек.

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