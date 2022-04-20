ВТБ подключит компаниям зарплатный проект за сутки

Экономика 20.04.2022 15:15 Новости компаний
20.04.2022 15:15 Новости компаний
ВТБ запускает новый комплекс цифровых услуг и упрощает работу клиентов среднего и малого бизнеса с зарплатными проектами. С сервисом «Цифровая сделка» зарплатный проект для бизнеса можно подключить через интернет-банк ВТБ Бизнес за сутки, не посещая офис банка. «Анкетный сервис» и другие возможности упростят сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии – начисление заработной платы.
-ВТБ активно развивает обслуживание зарплатных проектов, поэтому мы упрощаем работу цифровых сервисов для представителей среднего и малого бизнеса. Благодаря «Цифровой сделке» скорость перехода на зарплатный проект сократилась в 30 раз, а подключение компании, как правило, происходит за рабочие сутки. Новые услуги помогут бизнесу задействовать целый комплекс цифровых возможностей, высвобождая время и ресурсы компаний для решения бизнес-задач, - прокомментировал Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.
Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием и интернет-банком ВТБ Бизнес, могут дистанционно подать заявку на подключение зарплатного проекта и начать работу в новом сервисе «Цифровая сделка» в течение рабочих суток. Удобный интерфейс позволяет оформить заявку в несколько кликов, без необходимости посещать офис банка.
Заявка оформляется в маркетплейсе интернет-банка ВТБ Бизнес в разделе «Зарплатный проект», пакет необходимых документов формируется автоматически в личном кабинете клиента, что позволяет экономить ресурсы бизнеса с помощью технологии безбумажного документооборота. После подключения зарплатного проекта сотрудники компании могут заказать карту на сайте банка по ссылке, которую работникам предоставляет работодатель. В момент заказа сотрудник сможет выбрать удобный вариант получения карты: домой, по месту работы или в офис банка. «Анкетный сервис» упрощает процесс и для бухгалтерии, поскольку отпадает необходимость формировать и направлять в банк реестр на выпуск карт сотрудникам и данные о номерах открытых счетов. Статусы заказанных карт автоматически отобразятся в справочнике сотрудников работодателя в интернет-банке.
По мере выпуска карт сотрудникам бухгалтер в интернет-банке может отслеживать их статус в режиме онлайн для дальнейшей работы по зачислению заработной платы. Также в ВТБ Бизнес бухгалтер может получать бесплатные уведомления по электронной почте или смс о статусах обработки реестров на зачисление заработной платы. Сервис позволяет в любой момент контролировать обработку реестров, оперативно реагировать на ошибки, что ускоряет процесс получения средств сотрудниками компании.
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