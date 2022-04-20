УК в Волгограде заплатит 430 тысяч за рухнувший с женщиной балкон









Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу управляющей компании ООО «Тандем», которая должна выплатить пострадавшей в результате обрушения балкона женщине 430 тысяч 624 рубля. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, из указанной суммы 400 тысяч - компенсация морального вреда, 20 624 рубля - расходы на лечение и 10 тысяч - услуги адвоката.

Плита перекрытия на балконе дома по улице Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда обрушилась 2 августа 2021 года. Как ранее сообщало информагентство, в гости к пенсионерке Алле Анатольевне Снегиревой пришла подруга из соседнего дома. Во время визита гостья вышла на балкон на втором этаже, который почти сразу рухнул под ней.

В результате женщина получила серьезные травмы, в том числе закрытые компрессионные переломы позвонков. На протяжении длительного периода времени она находилась на стационарном и амбулаторном лечении, покупала лекарства.

В конце января текущего года Краснооктябрьский районный суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение в пользу пострадавшей женщины. УК не согласилась с исходом дела и обжаловала его.

Судом установлено, что многоквартирный дом №1 по ул. Гончарова находится под управлением ООО «Тандем», которое в соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. По факту состояния балконной плиты от жильцов дома ранее поступали обращения в ЖКХ.

В ходе рассмотрения этого дела представители УК не смогли предоставить суду доказательства надлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.

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