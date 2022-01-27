Общество

Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублей

Общество 27.01.2022 19:50
0
27.01.2022 19:50


Более 400 тысяч рублей по решению суда в Волгограде должна выплатить управляющая компания "Тандем" пенсионерке, пострадавшей при обрушении балкона. Как сообщили ИА "Высота 102", такое решение принял Краснооктябрьский районный суд по иску волгоградки. УК должна компенсировать женщине моральный вред в сумме 400 тысяч рублей, возместить расходы на лечение в размере 20 624 рубля, а также 10 тысяч рублей за услуги адвоката. Судебное постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано управляющей компанией.
Обрушении балкона в доме №1 по улице Гончарова в Краснооктябрьском районе произошло 2 августа 2021 года. Как ранее сообщало информагентство, в гости к пенсионерке Алле Анатольевне Снегиревой пришла подруга из соседнего дома. Во время визита гостья вышла на балкон на втором этаже, который почти сразу рухнул под ней. 

Судом установлено, что в результате женщина оказалась на земле под балконами, упав с высоты 2 этажа. Пострадавшая получила повреждения, причинившие вред ее здоровью, что повлекло длительную невозможность активного ведения привычного образа жизни и необходимость восстановления здоровья в течение продолжительного времени, а также физическую боль и нравственные страдания.
Данный дом находится под управлением ООО "Тандем", которое, согласно ЖК РФ, должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
По факту состояния балконной плиты от жильцов дома поступали обращения в организации ЖКХ.
Отметим, что из-за обрушения балкона также пострадала и хозяйка квартиры: женщина-инвалид, страдающая астмой, лишилась возможности дышать свежим воздухом. Пенсионерке после перелома шейки бедра сложно передвигаться, поэтому она практически не выходит из своей квартиры на улицу. После ЧП балконную дверь ей опечатали. По предписанию жилищной инспекции Волгограда УК должна была восстановить бетонную плиту у Аллы Анатольевны и еще в 28-ми квартирах дома №1 по улице Гончарова в срок до 15 октября. Как сообщила сегодня журналистам Алла Снегирева, балкон ей до сих пор не восстановили. Женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия и безразличное отношение коммунальщиков к ее ситуации. "С управляющей компании ко мне никто не приходил, мою проблему не решили", - сказала пенсионерка. По ее словам, на прошлой неделе по инициативе старшего по дому состоялось общедомовое собрание, где было принято решение обратиться в региональный фонд капремонта по поводу ремонта балконов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
27.01.2022 20:44
Общество 27.01.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 15:09
Общество 27.01.2022 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 15:04
Общество 27.01.2022 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 13:58
Общество 27.01.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2022 13:52
Общество 27.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 13:52
Общество 27.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 11:43
Общество 27.01.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 11:40
Общество 27.01.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 11:33
Общество 27.01.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 11:22
Общество 27.01.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 11:16
Общество 27.01.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 10:48
Общество 27.01.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 09:43
Общество 27.01.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 09:07
Общество 27.01.2022 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2022 08:32
Общество 27.01.2022 08:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
19:50
Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:36
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штаммаСмотреть фотографии
17:23
Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристовСмотреть фотографии
17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
«Ждем понимания от населения»: волгоградские поликлиники переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:53
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сынаСмотреть фотографии
16:52
«Был в оранжевой парке»: в Волгограде пропал молодой человекСмотреть фотографии
16:01
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:57
Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростковСмотреть фотографии
15:33
«Я тебе пасть порву или загублю»: фигурант дела об убийстве отца школьницы дал показания в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде объявлен конкурс молодежных видеороликов о Сталинградской ПобедеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области продолжат оказывать плановую медпомощьСмотреть фотографии
14:56
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячкиСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде школьный ассортимент питания пополнился новым продуктомСмотреть фотографии
13:52
Оперштаб Волгоградской области утвердил правило трех дней без больничногоСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области на карантин закрылись 83 школы и колледжСмотреть фотографии
12:33
Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил судСмотреть фотографии
11:51
Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Не только грохот канонады: экспозиция о музыке на войне откроется в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:40
Директора волгоградских заводов поддержали идею оплачивать три дня лечения сотрудников с недомоганиемСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде запускают спецавтобусы для рабочих заводаСмотреть фотографии
11:22
СК: детей-сирот в Урюпинске поселили в квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцы отстояли популярную маршрутку №3с от чиновниковСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца оштрафуют за отказ пустить в квартиру газовикаСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаряСмотреть фотографии
09:43
Сильный снегопад накроет Волжский и Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
09:07
Волгоградских работодателей призвали оплачивать три дня лечения сотрудников с простудойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 