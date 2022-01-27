



Более 400 тысяч рублей по решению суда в Волгограде должна выплатить управляющая компания "Тандем" пенсионерке, пострадавшей при обрушении балкона. Как сообщили ИА "Высота 102", такое решение принял Краснооктябрьский районный суд по иску волгоградки. УК должна компенсировать женщине моральный вред в сумме 400 тысяч рублей, возместить расходы на лечение в размере 20 624 рубля, а также 10 тысяч рублей за услуги адвоката. Судебное постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано управляющей компанией.

Обрушении балкона в доме №1 по улице Гончарова в Краснооктябрьском районе произошло 2 августа 2021 года. Как ранее сообщало информагентство, в гости к пенсионерке Алле Анатольевне Снегиревой пришла подруга из соседнего дома. Во время визита гостья вышла на балкон на втором этаже, который почти сразу рухнул под ней.





Судом установлено, что в результате женщина оказалась на земле под балконами, упав с высоты 2 этажа. Пострадавшая получила повреждения, причинившие вред ее здоровью, что повлекло длительную невозможность активного ведения привычного образа жизни и необходимость восстановления здоровья в течение продолжительного времени, а также физическую боль и нравственные страдания.

Данный дом находится под управлением ООО "Тандем", которое, согласно ЖК РФ, должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

По факту состояния балконной плиты от жильцов дома поступали обращения в организации ЖКХ.

Отметим, что из-за обрушения балкона также пострадала и хозяйка квартиры: женщина-инвалид, страдающая астмой, лишилась возможности дышать свежим воздухом . Пенсионерке после перелома шейки бедра сложно передвигаться, поэтому она практически не выходит из своей квартиры на улицу. После ЧП балконную дверь ей опечатали. По предписанию жилищной инспекции Волгограда УК должна была восстановить бетонную плиту у Аллы Анатольевны и еще в 28-ми квартирах дома №1 по улице Гончарова в срок до 15 октября. Как сообщила сегодня журналистам Алла Снегирева, балкон ей до сих пор не восстановили. Женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия и безразличное отношение коммунальщиков к ее ситуации. "С управляющей компании ко мне никто не приходил, мою проблему не решили", - сказала пенсионерка. По ее словам, на прошлой неделе по инициативе старшего по дому состоялось общедомовое собрание, где было принято решение обратиться в региональный фонд капремонта по поводу ремонта балконов.



