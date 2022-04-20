Авария с тремя машинами обездвижила трассу между Волжским и Волгоградом

ДТП с участием трех легковых автомобилей спровоцировало затор на загруженной трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба – 5-километровая пробка растянулась от Третьего Решающего до Маслово. Машины столкнулись возле поворота на хутор Закутский, сообщает ИА «Высота 102».

На месте ДТП работает экипаж ДПС, автомобилей скорой помощи очевидцы не зафиксировали. По данным пресс-службы ГУ МВД Росси по Волгоградской области, никто из водителей и пассажиров не пострадал.





- По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗ-2114 выезжал со стороны хутора Закутский и не уступил дорогу автомобилю Lada Largus под управлением 37-летнего мужчины, который двигался со стороны Волгограда в сторону Средней Ахтубы, - прокомментировали в Главке МВД. - В результате столкновения ВАЗ-2114 отбросило на стоявший без водителя автомобиль Mitsubishi Pajero.