Телеком

Более 240 тысяч: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество абонентов сервиса Wink

Телеком 19.04.2022 14:30 Новости компаний
19.04.2022 14:30 Новости компаний


Количество абонентов мультимедийного сервиса Wink от «Ростелекома» превысило 240 тыс. Цифровой контент с помощью ТВ-приставок смотрят 128 тыс. человек, более 120 тыс. пользователей — на различных гаджетах через онлайн-приложение.
Как показал мониторинг предпочтений абонентов в 2021 году, Wink – одно из самых востребованных предложений «Ростелекома» в Волгоградском регионе. Цифровая платформа объединяет развлекательный и образовательный контент для всех возрастов.
— Интерес волгоградцев к мультимедийному сервису Wink растет каждый год. Развлекательные и образовательные возможности платформы соответствуют запросам наших абонентов. Каталог сервиса постоянно обновляется — каждый может найти ТВ-канал, фильм или аудиокнигу по своему вкусу. Функционал сервиса интуитивно понятен и требовательным пользователям, и новичкам, — рассказал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Чтобы стать пользователем Wink, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте платформы. После подключения абонент получает доступ к каталогу, в которомболее 60 тысяч фильмов и сериалов и 400 телеканалов в Ful HD и 4 К. Кроме того, сервис содержит видеоуроки «Ростелеком Лицей» с лекциями преподавателей ведущих школ и вузов страны, книги интернет-библиотеки «Литрес» и другой развлекательный и образовательный контент.Просмотр возможен на пяти устройствах одновременно:с помощью приставки Winkна обычном телевизоре либо через приложение на Smart TV, смартфоне, планшете, а также на онлайн-портале.
Мультимедийный сервис Wink имеет умную систему рекомендаций на основе истории просмотров абонента. Есть возможность скачивать контент на мобильное устройство, чтобы смотреть любимые фильмы без подключения к интернету. Функция «Управление просмотром» позволяет ставить трансляцию на паузу, перематывать, сохранять в архив до 78 часов и многое другое.
— Для нашей семьи Wink— просто находка. У нас трое детей разного возраста, и все в восторге от его возможностей. Старшим нравятся уроки “Лицея”, младшим — разнообразие мультиков. И что важно для нас — можно ограничить доступ к контенту, который считаем нежелательным для своих детей, — поделился Сергей Волков, абонент «Ростелекома» из Волгограда.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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