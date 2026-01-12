Телеком

РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафика

За пропуск нефильтрованного трафика в нарушении российского законодательства будут оштрафованы 33 оператора связи. Роскомнадзор сообщил 12 января, что 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на сетях операторов связи выявлены в ходе проверки.

- Протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), - пояснили в РКН.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Так, для сотрудников они составят от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч рублей, для компании – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Решение по каждому случаю примет суд. Пока рассмотрены четыре протокола. По ним нарушителям выписаны штрафы, но какие именно не уточняется.

Отмечается, что за повторное нарушение штрафы для юрлиц вырастут до 3–5 миллионов рублей. А должностным лицам и предпринимателям за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ грозит уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

ТСПУ представляет собой комплекс устройств, через который проходит весь трафик оператора. С помощью этого комплекса РКН без участия оператора связи блокирует нежелательные сайты в интернете.

Фото из архива V102.RU

