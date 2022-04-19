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Билайн в Волгоградской области улучшил связь для дачников

Телеком 19.04.2022 09:31
19.04.2022 09:31


В Волгоградской области билайн увеличил покрытие сети на территории 7 дачных массивов и 7 загородных поселков, расположенных недалеко от Волгограда и Волжского. 
Оператор улучшил связь для жителей поселков Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба и хутора Лебяжья поляна.
Билайн также инвестировал в строительство новых базовых станций в Латошинском дачном массиве, ПСО «Победа» (Дзержинский район), СНТ «Заря» (Заволжье), «Факел» на Варваровском водохранилище, СНТ «Химик» (Светлоярский район), «Энергетик» (Калачевский район), «Волга» (Пичуга). В последних четырех садовых товариществах высокоскоростной мобильный интернет 4G от билайн появился впервые.
С наступлением весны многие горожане отправились на свои загородные участки, и до осени будут проводить там много времени. Мы подготовились к этому – теперь на своих дачах наши абоненты могут не только пользоваться всеми сервисами на базе мобильного интернета, но и устроить для себя удаленные рабочие места. Наша сеть готова к таким нагрузкам, – прокомментировал директор волгоградского отделения билайн Денис Долгов.
За последние 2 года в Волгоградской области билайн реализовал масштабный инвестиционный проект, вложив в развитие инфраструктуры региона 2 млрд рублей.
Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, и улучшение качества голосовых услуг в Волгограде и других населенных пунктах. Благодаря модернизации оборудования за год скорость интернет-доступа, по данным билайн, выросла в 2 раза.

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