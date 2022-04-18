Движение транспорта через железнодорожный переезд на 1182 км перегона Эльтон – Полынный по дороге, ведущей к озеру Эльтон, ограничат 19 апреля в связи с ремонтными работами. С 8 до 16 часов для пропуска автомобилей будет организовано поочередное открытие полос, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
– Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, – говорится в сообщении ПривЖД.
Напомним, в конце марта в связи с проведением ремонта ж/д путей движение автомобилей ограничивали через переезд на 1185 км перегона Эльтон – Полынный. Для машины поочередно открывали полосы движения по грунтовой дороге, ведущей к поселку Приозерный.