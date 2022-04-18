



АО «Волгоградоблэлектро» ведет непрерывную работу по модернизации электросетевого комплекса компании. Специалисты приступили к этапу технического перевооружения энергокомплекса региона в рамках инвестиционной программы по строительству и реконструкции на текущий год. Приоритетами программы являются сохранение надежной работы электрической сети, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей реального сектора экономики и населения.

Объем включает обновление существующих сетей и строительство новых, усовершенствование энергообъектов и автоматизацию системы электроснабжения на территории 140 населенных пунктов Волгоградской области.

В предстоящие месяцы комплексная модернизация затронет свыше 130 километров кабельных и воздушных линий, более 50 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, будет заменено 46 силовых трансформаторов. В поселках Октябрьский запланирована реконструкция воздушной линии протяженностью 15 километров, а в Усть-Бузулукском – реконструкция подстанций. В городе Котово будет обновлено 32 километра линий, в хуторе Новая Надежда проведена модернизация подстанций и воздушных линий.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. Время диктует дополнительные условия и требования. Современные цифровые технологии гарантируют качественно новый уровень в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности.

АО «Волгоградоблэлектро» продолжает цифровизацию технологических процессов, внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии и современных технических решений в области диспетчерского управления. К концу года в городах Михайловке, Фролово, Котельниково, а также в селе Новониколаевка, станице Нехаевской специалисты компании установят современные реклоузеры. Эти устройства позволяют в дистанционном режиме определять участки повреждений линий электропередачи и сокращать время проведения аварийно-восстановительных мероприятий. Помимо защитных функций реклоузеры используются для удаленного мониторинга, контроля качества поставляемой электроэнергии и учета ее потребления.

Производится внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии: по плану 2022 года будет смонтировано 10 000 счетчиков, 254 единицы специального оборудования для организации мониторинга качества и объема передаваемой электрической энергии потребителям.

Реализация мероприятий инвестиционной программы по созданию высокотехнологичной инфраструктуры позволяет не только планомерно повышать надежность эксплуатационных характеристик объектов электрической сети и удовлетворять растущий спрос на технологическое присоединение, но и стимулировать развитие целого ряда направлений экономики и общественной жизни области.