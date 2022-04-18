Позовите профессора: как справляться со стресом у детей

Если у ребенка меняется настроение, начинают портиться волосы, он грызёт ногти и часто моргает глазами - вы имеете дело с проявлением детского стресса. Это состояние у детей может встречаться с первого года жизни и способно привести к нарушениям в работе пищеварительного тракта: тошноте, рвоте и даже язвенной болезни.

Как правильно подготовить ребенка к детскому саду и школе? Что такое избыточные требования по отношению к детям? Как рацион питания сказывается на психоэмоциональном состоянии организма?

Консультирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова.

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