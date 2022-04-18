Полезно знать

Позовите профессора: как справляться со стресом у детей

Полезно знать 18.04.2022 12:04
18.04.2022 12:04


Если у ребенка меняется настроение, начинают портиться волосы, он грызёт ногти и часто моргает глазами - вы имеете дело с проявлением детского стресса. Это состояние у детей может встречаться с первого года жизни и способно привести к нарушениям в работе пищеварительного тракта: тошноте, рвоте и даже язвенной болезни.

Как правильно подготовить ребенка к детскому саду и школе?  Что такое избыточные требования по отношению к детям? Как рацион питания сказывается на психоэмоциональном состоянии организма?   

Консультирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова.

Все серии проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» смотрите на здесь

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
18.04.2022 14:05
Полезно знать 18.04.2022 14:05

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 10:15
Полезно знать 18.04.2022 10:15

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 06:09
Полезно знать 18.04.2022 06:09

0
Далее
Полезно знать
16.04.2022 20:06
Полезно знать 16.04.2022 20:06

0
Далее
Полезно знать
14.04.2022 18:04
Полезно знать 14.04.2022 18:04

0
Далее
Полезно знать
13.04.2022 23:35
Полезно знать 13.04.2022 23:35

0
Далее
Полезно знать
13.04.2022 11:05
Полезно знать 13.04.2022 11:05

0
Далее
Полезно знать
12.04.2022 11:32
Полезно знать 12.04.2022 11:32

0
Далее
Полезно знать
11.04.2022 09:03
Полезно знать 11.04.2022 09:03

0
Далее
Полезно знать
11.04.2022 07:56
Полезно знать 11.04.2022 07:56

0
Далее
Полезно знать
10.04.2022 19:13
Полезно знать 10.04.2022 19:13

0
Далее
Полезно знать
10.04.2022 18:07
Полезно знать 10.04.2022 18:07

0
Далее
Полезно знать
10.04.2022 08:29
Полезно знать 10.04.2022 08:29

0
Далее
Полезно знать
08.04.2022 11:21
Полезно знать 08.04.2022 11:21

0
Далее
Полезно знать
08.04.2022 11:04
Полезно знать 08.04.2022 11:04

0
Далее

Лента новостей

14:29
Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:26
После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимациюСмотреть фотографии
14:23
И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутьеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупомСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»Смотреть фотографии
13:45
«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
13:40
В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчинСмотреть фотографии
13:25
СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-извергаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
12:45
«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:40
Театралка опустошила счет автослесаря из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
Позовите профессора: как справляться со стресом у детейСмотреть фотографии
12:00
Жителя Волгограда задержали в аэропорту Уфы из-за дебоша на борту самолетаСмотреть фотографии
11:58
Ученые в Волгограде разработали экзоскелет для раненного на Украине российского военногоСмотреть фотографии
11:45
По Волгоградской области гуляют четыре вирусаСмотреть фотографии
11:32
«Убирайте свою территорию сами»: УК в Волгограде не смогла вывести жильцов на субботникСмотреть фотографии
11:30
«Магнит» прокомментировал открытие магазина на месте «СуперМАНа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом землю под «Китай-городом» загрязняли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
11:03
Бочаров соберет оперштаб по укреплению экономики в условиях санкцийСмотреть фотографии
10:59
Плату за продленку в школах Волгограда могут переложить «на плечи» властейСмотреть фотографии
10:15
С 20 апреля из Волжского начнут курсировать три дачных маршрутаСмотреть фотографии
10:07
На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зонуСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде впервые за два года пройдет пасхальный крестный ходСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде 18 апреля огласят приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
09:13
Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреляСмотреть фотографии
09:03
Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за годСмотреть фотографии
08:18
Дачи и жилые дома попали под отключения света в семи районах ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 