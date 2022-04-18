В Государственной думе рассматривают законопроект, предусматривающий официальное введение в образовательный процесс групп продленного дня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГД РФ, депутаты в том числе планируют упростить родительскую плату за продленку.

По сведениям Вячеслава Володина, группы продленного дня на сегодня работают только в трети российских школ. За закрепление продленки на законодательном уровне уже высказались 72% процента парламентариев.

— Решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса, — сообщил Володин. — По этому вопросу еще есть над чем работать. Сегодня группы продленного дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по‑прежнему остается в ведении образовательных учреждений.

Добавим, что на сегодня Волгограде группы продленного дня есть далеко не во всех школах. Там же, где услуги продленки предоставляются, зачастую ими воспользоваться могут не все родители.

— В лицее №5, к примеру, продленка с питанием на одного ребенка в месяц обходится в сумму около 7000 рублей, - сообщают читатели информагентства. — Не все родители могут позволить такую роскошь.

Для снижения родительской платы депутаты Государственной думы предлагают установить право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.