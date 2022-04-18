Спорт

Плату за продленку в школах Волгограда могут переложить «на плечи» властей

Спорт 18.04.2022 10:59
18.04.2022 10:59


В Государственной думе рассматривают законопроект, предусматривающий официальное введение в образовательный процесс групп продленного дня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГД РФ, депутаты в том числе планируют упростить родительскую плату за продленку. 

По сведениям Вячеслава Володина, группы продленного дня на сегодня работают только в трети российских школ. За закрепление продленки на законодательном уровне уже высказались 72% процента парламентариев. 

 Решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса, — сообщил Володин. — По этому вопросу еще есть над чем работать. Сегодня группы продленного дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по‑прежнему остается в ведении образовательных учреждений.

Добавим, что на сегодня  Волгограде группы продленного дня есть далеко не во всех школах. Там же, где услуги продленки предоставляются, зачастую ими воспользоваться могут не все родители.  

 В лицее №5, к примеру, продленка с питанием на одного ребенка в месяц обходится в сумму около 7000 рублей, - сообщают читатели информагентства. — Не все родители могут позволить такую роскошь.  

Для снижения родительской платы депутаты Государственной думы предлагают установить право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
16.04.2022 18:27
Спорт 16.04.2022 18:27

0
Далее
Спорт
16.04.2022 16:23
Спорт 16.04.2022 16:23

0
Далее
Спорт
15.04.2022 11:42
Спорт 15.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
10.04.2022 20:51
Спорт 10.04.2022 20:51

0
Далее
Спорт
10.04.2022 19:04
Спорт 10.04.2022 19:04

0
Далее
Спорт
10.04.2022 18:48
Спорт 10.04.2022 18:48

0
Далее
Спорт
10.04.2022 15:18
Спорт 10.04.2022 15:18

0
Далее
Спорт
06.04.2022 20:35
Спорт 06.04.2022 20:35

0
Далее
Спорт
05.04.2022 13:41
Спорт 05.04.2022 13:41

0
Далее
Спорт
05.04.2022 12:35
Спорт 05.04.2022 12:35

0
Далее
Спорт
03.04.2022 15:55
Спорт 03.04.2022 15:55

0
Далее
Спорт
03.04.2022 11:42
Спорт 03.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
02.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14

0
Далее
Спорт
29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56

0
Далее
Спорт
26.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15

0
Далее

Лента новостей

14:29
Волонтеры РУСАЛа убрали мусор в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
14:26
После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимациюСмотреть фотографии
14:23
И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутьеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупомСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»Смотреть фотографии
13:45
«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
13:40
В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчинСмотреть фотографии
13:25
СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-извергаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
12:45
«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
12:40
Театралка опустошила счет автослесаря из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:40
Животных в поселке под Волгоградом срочно вакцинируют из-за бешеной кошкиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде стартовали массовые отключения горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
Позовите профессора: как справляться со стресом у детейСмотреть фотографии
12:00
Жителя Волгограда задержали в аэропорту Уфы из-за дебоша на борту самолетаСмотреть фотографии
11:58
Ученые в Волгограде разработали экзоскелет для раненного на Украине российского военногоСмотреть фотографии
11:45
По Волгоградской области гуляют четыре вирусаСмотреть фотографии
11:32
«Убирайте свою территорию сами»: УК в Волгограде не смогла вывести жильцов на субботникСмотреть фотографии
11:30
«Магнит» прокомментировал открытие магазина на месте «СуперМАНа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом землю под «Китай-городом» загрязняли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
11:03
Бочаров соберет оперштаб по укреплению экономики в условиях санкцийСмотреть фотографии
10:59
Плату за продленку в школах Волгограда могут переложить «на плечи» властейСмотреть фотографии
10:15
С 20 апреля из Волжского начнут курсировать три дачных маршрутаСмотреть фотографии
10:07
На ул. Дзержинского в Волгограде возвращают к жизни зеленую зонуСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде впервые за два года пройдет пасхальный крестный ходСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде 18 апреля огласят приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗССмотреть фотографии
09:13
Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреляСмотреть фотографии
09:03
Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за годСмотреть фотографии
08:18
Дачи и жилые дома попали под отключения света в семи районах ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 