Федеральные новости

Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреля

Федеральные новости 18.04.2022 09:13
18.04.2022 09:13


Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 25 апреля. Авиаузел в Волгограде не входит в их число, через него перевозчики прокладывают альтернативные маршруты, сообщили в федеральном агентстве.

– До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, – говорится в официальном сообщении Росавиации.

Помимо волгоградского аэропорта, авиакомпаниям рекомендовано пользоваться в качестве альтернативы авиаузлами Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Напомним, ограничения на перелеты на юге и в центре России были введены 24 февраля.

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