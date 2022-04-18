Одиннадцать аэропортов России останутся закрыты до 25 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 25 апреля. Авиаузел в Волгограде не входит в их число, через него перевозчики прокладывают альтернативные маршруты, сообщили в федеральном агентстве.
– До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, – говорится в официальном сообщении Росавиации.
Помимо волгоградского аэропорта, авиакомпаниям рекомендовано пользоваться в качестве альтернативы авиаузлами Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.
Напомним, ограничения на перелеты на юге и в центре России были введены 24 февраля.