Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», который управлял судном. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Он задержан.
Расследования 17.04.2022 08:22
17.04.2022 08:22
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», который управлял судном. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Он задержан.
В акватории Волги водолазы продолжили поиски мальчика, который пропал в перевернувшемся катере. Найти ребенка до сих пор не удалось.Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», трагедия произошла вечером 15 апреля. Катер поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» под управлением сотрудника этого ведомства протаранил плавучий знак. На борту находились 5 пассажиров. В результате крушения погиб мужчина, четверо, в том числе беременная женщина, находятся в больнице. Но мальчика 2010 года рождения до сих пор не найден.
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», который управлял судном. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Он задержан.
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