Экономика 15.04.2022 14:06 Новости компаний
15.04.2022 14:06 Новости компаний
Банк Уралсиб снизил до 1% стоимость услуг эквайринга для социально значимого бизнеса. Комиссия будет уменьшена для компаний, которые занимаются продажей социально значимых товаров или предоставляют такие услуги: ЖКХ, медицина, образование, культура, туризм, перевозки пассажиров.
Сниженный тариф, согласно распоряжению Банка России, действует в период с 18 апреля по 31 августа 2022 года, и не зависит от величины оборотов компании. По окончанию указанного периода комиссия будет взиматься в стандартном порядке, в соответствии с установленными ранее условиями. С полным перечнем видов деятельности, на которые распространяется решение Банка России, можно ознакомиться на официальном сайте ЦБ РФ.
Клиентам не потребуется дополнительно посещать офис Банка Уралсиб или подписывать документы для изменения размера комиссии – изменения будут произведены банком в автоматическом режиме.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
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