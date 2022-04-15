Общество

«У нас достаточные запасы»: реконструкция «Победы» в Волгограде идет без оглядки на ограничения

Общество 15.04.2022 18:03
15.04.2022 18:03


В Центральном районе Волгограда полным ходом идут работы по реконструкции легендарного кинотеатра «Победа». Глобальная реновация стартовала в декабре 2020 года. В процессе строители столкнулись с непредвиденными трудностями — обнаружены скрытые дефекты в стенах и перекрытиях. Сегодня, 15 апреля, представитель подрядчика рассказал ИА «Высота 102», что сейчас происходит на площадке и как удается решать возникающие перед отраслью проблемы. 

— Все работы идут по графику. Планируемый срок сдачи объекта не поменялся — октябрь 2023 года, — сообщил заместитель генерального директора АО «Приволжтрансстрой» Сергей Одинев.

Согласно проекту, после капитального ремонта в здании первого послевоенного кинотеатра Сталинграда разместится Дом детства — многофункциональный творческий центр с кукольным театром, различными кружками и секциями. Также предстоит благоустроить примыкающую к зданию территорию Горсада и парковую пешеходную зону. 


Исторический облик объекта восстановят. Для этого здесь навсегда сотрут последние напоминании о работе некогда популярного бара «Поволжье». Здание на улице Краснознаменской в конечном итоге будет выглядеть так, как это было в 1950-м. Декоративные элементы фасада покроют водостойкими и паропроницаемыми красками. Облицовка цоколя остается существующая — гранитными плитами.

По словам Сергея Одинева, при проведении работ подрядная компания столкнулась с немалым количеством сюрпризов. Одновременно с рабочим процессом приходится вносить коррективы в представленный заказчиком проект. 

 — Были выявлены скрытые дефекты. Предстояло заменить 18 перекрытий, подверженных коррозии. Изначально деформированные конструкции были скрыты под слоем бетона. 11 элементов уже поменяли, — рассказал сегодня представитель подрядной компании. — Кроме этого, в стенах обнаружены трещины. Устраняем недостатки. Каналы для прокладки инженерных коммуникаций также пришли в негодность. Пришлось выкладывать их заново. 


С приходом устойчивого тепла в «Победе», там, где это возможно, планируют начать возведение перегородок из гипсокартона. В настоящий момент рабочие занимаются кровлей, продолжаются штукатурные работы на фасаде.  

— За все это время проделан колоссальный объем работ. Приходится практически с нуля отстраивать объект. Впереди еще много интересных и сложных манипуляций с лепниной, различными архитектурными элементами, — рассказывает Одинев. 

Ежедневно на площадке задействовано примерно 50 специалистов. На вопрос журналистов информагентства о подорожании стройматериалов и проекта в целом из-за санкционной политики европейских стран и волатильности курса мировых валют Сергей Одинев ответил просто: «Санкции — не помеха».  


— Строительные материалы мы используем из старых складских запасов. Пока всего хватает, — говорит заместитель генерального директора АО «Приволжтрансстрой». — Понятно, что проект «утяжелится» по некоторым статьям из-за ранее выявленных скрытых дефектов. Ведь приходилось вести дополнительные работы, составлять новые чертежи. Точную цифру по смете назвать пока не могу. 


Средства на реконструкцию кинотеатра «Победы» будут выделяться из областной казны частями: в 2020-м поступило 2,89 миллиона рублей, 166,3 миллиона выделено из бюджета региона в 2021 году. В 2022 предусмотрено 181,4 миллиона и более 187,1 миллиона рублей в 2023-м. 

Справка

Здание построено в 1895 году. До революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы сооружение было разрушено. В 1948 году на историческом фундаменте по проекту архитектора Ефима Левитана построили первый в восстановленном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа». Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ  потребность в дополнительных площадях отпала. Объект было решено перепрофилировать под детский кукольный театр с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

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