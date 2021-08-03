Общество 03.08.2021 12:36
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03.08.2021 12:36
Выявленные при ремонте кинотеатра "Победа" в Волгограде дополнительные дефекты не повод, чтобы переносить сроки окончания работ. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который провел выездное совещание на объекте. Представитель подрядчика рассказал главе региона, что в кинотеатре в ходе демонтажных работ вскрылись серьезные проблемы, которые потребуют дополнительных проектных и инженерных решений. Выслушав подрядчика, губернатор достал из кармана носовой платок и протянул собеседнику, чтобы он "вытер слезы", так как все работы все равно ему предстоит выполнить в срок.
"К концу 2023 года в Волгоградской области появится один из самых современных кукольных театров в России, по-настоящему Дворец детства, Дом детства — совершенно уникальная площадка, где дети будут иметь возможность развиваться, заниматься творчеством вместе с опытными мастерами", — отметил Андрей Бочаров.
Справка. Здание бывшего кинотеатра "Победа" было построено в 1895 году и стало первым в стране профессиональным техническим училищем, которое впоследствии получило имя Кулибина. После войны разрушенное строение восстановили и открыли в нем первый кинотеатр Сталинграда. С 2006 года в "Победе" размещались кружки ГДЮЦа. В 2016 году администрация региона приняла решение о предстоящем переезде в это здание областного театра кукол. В настоящее время на объекте проводится масштабная реконструкция, где уже в 2023 году должен разместиться Дом детства с современным кукольным театром.
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