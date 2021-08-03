Общество

Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работать

Общество 03.08.2021 12:36
0
03.08.2021 12:36


Выявленные при ремонте  кинотеатра "Победа" в Волгограде дополнительные дефекты не повод, чтобы переносить сроки окончания работ. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который провел выездное совещание на объекте. Представитель подрядчика рассказал главе региона, что в кинотеатре в ходе демонтажных работ вскрылись серьезные проблемы, которые потребуют дополнительных проектных и инженерных решений. Выслушав подрядчика, губернатор достал из кармана носовой платок и протянул собеседнику, чтобы он "вытер слезы", так как все работы все равно ему предстоит выполнить в срок.

"К концу 2023 года в Волгоградской области появится один из самых современных кукольных театров в России, по-настоящему Дворец детства, Дом детства — совершенно уникальная площадка, где дети будут иметь возможность развиваться, заниматься творчеством вместе с опытными мастерами", — отметил Андрей Бочаров. 


Справка. Здание бывшего кинотеатра "Победа" было построено в 1895 году и стало первым в стране профессиональным техническим училищем, которое впоследствии получило имя Кулибина. После войны разрушенное строение восстановили и открыли в нем первый кинотеатр Сталинграда. С 2006 года в "Победе" размещались кружки ГДЮЦа. В 2016 году администрация региона приняла решение о предстоящем переезде в это здание областного театра кукол. В настоящее время на объекте проводится масштабная реконструкция, где уже в 2023 году должен разместиться Дом детства с современным кукольным театром.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
03.08.2021 13:38
Общество 03.08.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 12:12
Общество 03.08.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 11:29
Общество 03.08.2021 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.08.2021 11:06
Общество 03.08.2021 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2021 10:41
Общество 03.08.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 19:53
Общество 02.08.2021 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 19:51
Общество 02.08.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 18:24
Общество 02.08.2021 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 18:20
Общество 02.08.2021 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 16:58
Общество 02.08.2021 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 15:10
Общество 02.08.2021 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 14:21
Общество 02.08.2021 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 13:47
Общество 02.08.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 13:06
Общество 02.08.2021 13:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:30
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномаркиСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачиСмотреть фотографии
12:59
МТС поможет познакомиться с Красноармейским районом с помощью мобильной аудио-экскурсииСмотреть фотографии
12:36
Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работатьСмотреть фотографии
12:12
Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистиейСмотреть фотографии
11:29
Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%Смотреть фотографии
11:06
В Волгограде у наглой УК забрали домаСмотреть фотографии
10:41
«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутистуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Мама двоих детей из Волжского разбилась на розовой «Тойоте» под СаратовомСмотреть фотографии
09:51
Два человека чудом выжили в «расплющенном» авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
«Раки выползли на берег»: еще в одном водоеме Волгоградской области погибла рыбаСмотреть фотографии
09:13
Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранцаСмотреть фотографии
19:59
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту МаргеловаСмотреть фотографии
19:53
Волгоградскую «Рублевку» продали за полценыСмотреть фотографии
19:51
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборыСмотреть фотографии
18:24
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлиникеСмотреть фотографии
18:20
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворительСмотреть фотографии
16:58
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
16:54
Бешеную волчицу застрелили в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде поставили на рельсы завалившийся трамвайСмотреть фотографии
16:05
«Серебро в подарок»: «Ростелеком» на Юге дарит красивые телефонные номера с кодом 8 800Смотреть фотографии
15:10
Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:55
«У нее не было хронических болезней»: молодая волгоградка умерла от ковидаСмотреть фотографии
14:21
Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронкамиСмотреть фотографии
13:47
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Абоненты МегаФона смогут целый год бесплатно слушать Apple MusicСмотреть фотографии
13:06
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочниковСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом водитель попал в занос и сбил детей-велосипедистовСмотреть фотографии
12:41
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказаниеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 