



О проблемах с реконструкцией бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде и незапланированном подорожании проекта сегодня журналистам рассказал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона вместе с главой города Виталием Лихачевым побывал в знаменитом здании на улице Коммунистической, где в декабре стартовала масштабная реконструкция, сообщает ИА «Высота 102».

Осматривая разрушенные помещения, Бочаров признался, что у него случилось дежавю. «Сейчас немножко пугает внешний вид, но глаза боятся, а руки делают. Мы так же начинали в 2014 году ремонт Дома пионеров», - вспомнил руководитель области.





По словам губернатора, при проектировании реконструкции «Победы» возникли серьезные сложности. В частности, достаточно серьезно изменится конструктивная часть здания, старые внутренние перегородки будут разрушены и построены новые. В связи с чем ожидается увеличение бюджета строительных работ, который сейчас составляет порядка 560 млн рублей.

Однако Андрей Бочаров выразил уверенность в том, что все необходимые работы будут профинансированы. «Средства в полном объеме зарезервированы. Мы заручились поддержкой Министерства культуры, поэтому реконструкция проводится при участии федерального бюджета», - пояснил глава региона.





Изначальную концепцию обновления здания расширили – в нем появится не просто кукольный театр, а, как выразился губернатор, «детский театр развития». Изменения ожидают и прилегающую к «Победе» территорию. Проектные работы могут начаться уже в марте-апреле. В этом году власти намерены определиться с планом развития Комсомольского сада, который тоже ожидает серьезная переделка.





Справка. Здание бывшего кинотеатра «Победа» было построено в 1895 году и стало первым в стране профессиональным техническим училищем, которое впоследствии получило имя Кулибина. После войны разрушенное строение восстановили и открыли в нем первый кинотеатр Сталинграда. С 2006 года в «Победе» размещались кружки ГДЮЦа. В 2016 году администрация региона приняла решение о предстоящем переезде в это здание областного театра кукол.





Начавшийся в прошлом месяце капитальный ремонт объекта культурного населения должен завершиться в 2023 году. В этот году будет отмечаться 80-ая годовщина победы в Сталинградской битве.

После завершения реконструкции «Победа» превратится в многофункциональный творческий центр с кукольным театром, кружками и секциями для детей - так называемый Дом детства. В здании разместят три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Также предусмотрено благоустройство прилегающей к зданию территории городского сада.



