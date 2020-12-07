



В Волгограде стартовали работы по реконструкции кинотеатра «Победа». После капитального ремонта, который завершится в конце 2023 года, в здании первого послевоенного кинотеатра Сталинграда разместится Дом детства — многофункциональный творческий центр с кукольным театром, различными кружками и секциями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Сейчас здание бывшего кинотеатра уже огорожено забором. На объекте демонтируют системы вентиляции, отопления, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации — к обустройству новых коммуникаций строители приступят уже в этом году. Также в декабре запланированы и другие общестроительные работы, в том числе кровельные.

Согласно проектной документации, в Доме детства создадут многофункциональный творческий центр, отвечающий современным требованиям, который объединит кукольный театр, а также различные кружки и студии. В здании разместят три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Предстоит благоустроить примыкающую к зданию территорию городского сада и парковую пешеходную зону. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, историческое здание построено в 1895 году, через год в нем открылось ремесленное училище. Полуразрушенное в дни Сталинградской битвы архитектурное сооружение было восстановлено, в нем разместился кинотеатр «Победа» — первый в послевоенном городе. В 2006 году кинотеатр был закрыт, а в здании разместились творческие объединения из расположенного по соседству Детско-юношеского центра Волгограда, находившегося в аварийном состоянии. Р ешение о передаче кинотеатра «Победа» в региональную собственность для его последующей реконструкции было принято в 2015 году. На модернизацию здания было выделено более 500 миллионов рублей.



