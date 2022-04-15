



За первый месяц действия льготной программы кредитования Банка России в Волгоградской области Сбербанк выдал более 40 кредитов малому бизнесу на сумму свыше 186 млн рублей.





Наиболее часто данным видом поддержки в регионе пользуются предприятия производственной сферы, оптовой и розничной торговли, а также организации, осуществляющие грузоперевозки и оказывающие бытовые услуги населению.





Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства, поэтому не только предлагает бизнесу собственные инструменты, но и активно участвует в государственных программах по поддержке МСП. С 9 марта Сбер присоединился к программам льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка России».





Напомним, кредит в рамках действия государственных программ могут оформить малые предприятия по льготной ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года.



