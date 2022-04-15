Экономика

Банк «Открытие»: осторожность Европейского центрального банка приблизила евро к многолетним минимумам

Экономика 15.04.2022 09:52
15.04.2022 09:52


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
По итогам заседания ЕЦБ сохранил параметры денежно-кредитной политики и планы по ее дальнейшему изменению. Ставки монетарной политики не изменились, объемы покупок активов, как и ожидалось, будут сокращаться. В третьем квартале программа покупок активов будет завершена. На фоне все более агрессивного подхода к изменению монетарной политики другими центральными банками решение ЕЦБ вызвало падение евро ниже уровня 1,08 за доллар США.
Европейский Центральный Банк по итогам заседания 14 апреля оставил процентные ставки без изменения: ставка рефинансирования сохранилась на уровне 0,0%, депозитная ставка – на уровне -0,5%. Регулятор также подтвердил ранее принятые решения по сокращению объемов покупок активов в рамках программы APP – он выкупит бумаги на 40 млрд евро в апреле и на 20 млрд евро в июне – и ее сворачивание в третьем квартале. ЕЦБ не дал новой информации относительно возможного роста ставок в течение 2022 г., заявив, что калибровка денежно-кредитной политики будет происходить с учетом новых данных и актуализированного прогноза для стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.
Рынки ожидали по крайней мере ужесточения риторики ЕЦБ на фоне увеличения годовых темпов инфляции в Еврозоне с 5,9% в феврале 7,5% г/г в марте и ужесточения монетарной политики Банками Канады и Новой Зеландии (рост базовых ставок на 50 б.п.). В результате евро подешевел почти на 1% с уровней 1,089-1,092 за доллар США до уровня ниже 1,08, приблизившись к многолетним – с 2003 г. – минимумам 1,04-1,06 за доллар, где евро иногда торговался в 2015-2017 гг.
Свое решение ЕЦБ сопроводил пресс-релизом, который отчасти объясняет столь осторожный подход. Регулятор подчеркнул, что рост экономики Еврозоны в 4 квартале 2021 г. был низким – всего на 0,3% – и останется медленным в первом квартале 2022 из-за ограничений в первом квартале, связанных с пандемией. При этом снижение уверенности бизнеса и потребителей, инфляция и новые проблемы с цепочками поставок из Азии из-за бушующей там пандемии будут замедлять рост экономики во втором квартале. Всплеск инфляции вызван в первую очередь ростом цен на энергию, достигшим 45% г/г. В то же время регулятор оценивает показатель трендовой инфляции выше 2%, отмечая, что по-прежнему не ясно, насколько устойчивым окажется рост с учетом нормализации спроса в экономиках стран Еврозоны и вторичных эффектов от подорожания энергии.

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