Происшествия

В Волгограде у подъезда нашли труп мужчины

Происшествия 13.04.2022 22:28
13.04.2022 22:28


У подъезда во дворе 9-этажки по улице Менжинского, 17а в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружен труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 13 апреля, первыми тело заметили прохожие. 

— Погибший проживал в этом же доме, — сообщили журналистам информагентства в экстренных службах. 

По неподтвержденной официально информации, причиной смерти могло стать падение с высоты. Не исключается и криминальная версия. ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

Читайте также: 

Тело женщины нашли на козырьке подъезда высотки в Волгограде

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
13.04.2022 17:12
Происшествия 13.04.2022 17:12

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 11:30
Происшествия 13.04.2022 11:30

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 10:32
Происшествия 13.04.2022 10:32

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 09:52
Происшествия 13.04.2022 09:52

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 09:23
Происшествия 13.04.2022 09:23

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 08:54
Происшествия 13.04.2022 08:54

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 12:04
Происшествия 12.04.2022 12:04

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 09:19
Происшествия 12.04.2022 09:19

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 08:50
Происшествия 12.04.2022 08:50

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 19:01
Происшествия 11.04.2022 19:01

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 18:13
Происшествия 11.04.2022 18:13

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:50
Происшествия 11.04.2022 17:50

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:28
Происшествия 11.04.2022 17:28

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:05
Происшествия 11.04.2022 17:05

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 16:10
Происшествия 11.04.2022 16:10

0
Далее

Лента новостей

23:35
Электричество отключат в 6 районах Волгограда 14 апреляСмотреть фотографии
22:28
В Волгограде у подъезда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
21:35
Итальянец Тортероло оставил пост директора завода под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:31
В Москве ищут пропавшего в марте 30-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
20:14
В Росавиации рекомендовали летать через Волгоград до 19 апреляСмотреть фотографии
19:41
Километры автодорог разрисуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
Депутаты ГД хотят освободить от бюрократии российских учителейСмотреть фотографии
18:17
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные экспериментыСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего СредневековьяСмотреть фотографии
17:49
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетейСмотреть фотографии
17:45
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под ВоронежемСмотреть фотографии
16:56
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадкеСмотреть фотографии
16:31
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*Смотреть фотографии
15:33
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретенияСмотреть фотографии
15:21
Волгоградцы переходят на более доступные смартфоныСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде начали закрываться магазины торговой сети «МАН»Смотреть фотографии
14:57
Руководителя Волгоградского УФАС Лучникова подключили к слежке за ценамиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибунеСмотреть фотографии
14:38
Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набораСмотреть фотографии
14:04
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после эвакуацииСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаномСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде высадят аллею в честь врачей красной зоныСмотреть фотографии
12:37
За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалокСмотреть фотографии
12:21
Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцевСмотреть фотографии
12:11
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
12:05
В администрации Старополтавского района грядут вынужденные кадровые измененияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 