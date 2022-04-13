В Волгограде у подъезда нашли труп мужчины

У подъезда во дворе 9-этажки по улице Менжинского, 17а в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружен труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 13 апреля, первыми тело заметили прохожие.

— Погибший проживал в этом же доме, — сообщили журналистам информагентства в экстренных службах.

По неподтвержденной официально информации, причиной смерти могло стать падение с высоты. Не исключается и криминальная версия. ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

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